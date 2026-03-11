「罷免雙吳」幽靈連署不認罪 賴苡任要傳「學霸AI女神」當證人

國民黨國際部主任董佳瑜。（資料照，取自董佳瑜臉書）

台北地方法院審理國民黨台北市黨部提案「罷免雙吳」涉幽靈連署案，今天開庭，時任台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長姚富文、總幹事初文卿、第4區黨部執行長陳奎勳等4人皆認罪，各自請求從輕量刑、緩刑、判可易科罰金之刑，唯獨罷免吳思瑤案原領銜人賴苡任否認犯罪。檢察官聲請傳喚台北市議員張斯綱等5人作證，賴苡任聲請傳喚有「學霸AI女神」封號的現任國民黨國際部主任董佳瑜作證。

賴苡任是全案唯一否認犯罪的被告，他採無罪答辯，否認參與製作提議人名冊，對於市黨部名單有抄錄黨員名冊一事不知情；賴並主張，初文卿、姚富文供稱於去年過年前決定抄黨員名冊後，並沒有告知他；賴認知自己是「舊名冊」領銜人，而市黨部重新抄錄的「新名冊」名單和來源，已超出他的認知範圍。

請繼續往下閱讀...

蒞庭檢察官為了證明賴有罪，聲請傳喚黃呂錦茹、姚富文、初文卿、北市議員張斯綱、罷免立委吳沛憶案的領銜人劉思吟等5人作證。

賴苡任則聲請傳喚劉思吟的丈夫林叡、「罷吳四騎士」成員滿志剛、有「AI學霸女神」董佳瑜（現為國民黨國際部主任）等3人作證。全案暫定7月6日起開審詰問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法