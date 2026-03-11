總統級美食？陳水扁到南投草屯吃「扣仔嗲」 賴清德也來過

前總統陳水扁到草屯「榕樹下扣仔嗲」品嘗知名小吃。（圖擷自「陳水扁新勇哥物語」臉書）

前總統陳水扁到國姓鄉仙佛寺向混元禪師拈香致祭，返程在草屯鎮聞香下馬，專程到「榕樹下扣仔嗲」品嘗蚵嗲、扣仔嗲等小吃，對顧客多到要拿號碼牌嘖嘖稱奇，表示第一次看到吃路邊攤要拿號碼牌排隊，由於賴清德也曾來吃過，有草屯人笑稱，該攤看起來要改名為「總統扣仔嗲」。

陳水扁到國姓鄉禪山仙佛寺，向「和平推手」國師混元禪師拈香致祭，返程專程走台14線到草屯鎮，到位在市區的「榕樹下扣仔嗲」吃知名老擔的扣仔嗲，他還拍了照今天在臉書「陳水扁新勇哥物語」和Threads，以《您吃過南投草屯榕樹下的扣仔爹嗎》為題發文，指到國姓鄉是走他任內興建的國六，回程則專程到草屯「榕樹下扣仔嗲」，發現很多遊客跟他一樣聞香下馬，第一次看到吃路邊攤要拿號碼牌，該攤門庭若市，車水馬龍。

不少脆友到Threads留言回應，外地脆友有人問他「什麼是扣仔嗲？」，也有人表示會找時間去品嘗，感謝阿扁總統的推薦，會將該家筆記起來，下次找時間去吃。

此文也釣出很多草屯人，有人認為這攤「真的不錯吃！」、有人說「一家四代人都愛吃！」，但也有草屯人認為這攤口味普普，有人則推薦草屯的麻糬或另一家豬腳店。另有草屯人回應「平常很少在脆看到草屯人，想不到這裡成了草屯人點名串！」，有草屯人則說，上次賴清德也以副總統參選人身分，與第一選區立委候選人蔡培慧來吃過，看來該攤可考慮改名「總統扣仔嗲」了。

賴清德（左3）2019年以副總統參選人身分來草屯，由蔡培慧（左2）等人陪同，到草屯「榕樹下扣仔嗲」品嘗小吃。（資料照）

