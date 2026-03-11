趙少康才喊力挺蕭敬嚴......徐巧芯、葉元之開轟：1票都別投給他！

蕭敬嚴10日下午赴國民黨新北市黨部登記領表，爭取黨內初選出線。（記者羅國嘉攝）

九合一選舉將於年底登場，已登記領表投入新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選的國民黨前發言人蕭敬嚴，剛開跑就迎來黨內砲火，國民黨立委徐巧芯和葉元之今天（11日）下午都特別在社群發文，喊話不要投給蕭敬嚴這個「在大罷免期間給國民黨落井下石的背骨仔」。

國民黨新北市黨部10日起至12日受理議員提名登記，其中第11選區（汐止、金山、萬里）競爭激烈，除了現任議員白珮茹爭取連任，蕭敬嚴、藍委羅智強辦公室主任何元楷及藍營汐止區黨部主委陶威中也積極投入。蕭敬嚴領表後積極跑行程，今天還找來「戰鬥藍」發起人趙少康站台掃街，趙少康受訪時說，蕭敬嚴是藍營表現極為出色的青年戰將；他還特別到蕭敬嚴臉書留言：「祝福敬嚴一馬當先、馬到成功，也感謝今天熱情的汐止鄉親與攤商好朋友，讓我們一起支持敢拼敢戰的年輕人」。

請繼續往下閱讀...

不過蕭敬嚴過去不少勇於批評自家人的表現，讓黨內部分人士相當不爽。親藍粉專「政客爽」今天特別製作圖文，羅列蕭敬嚴過往「助長綠營氣焰」的言論，痛罵「藍營一票都別投給蕭敬嚴！你應該去民進黨初選登記，去選你的綠營議員。回頭數數看，多少次國民黨面臨生死存亡的重大關口，你在哪裡？你在綠營政論棚裡，笑得比誰都開心。你到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？那些現在幫蕭敬嚴站台的人，請清醒一下躲遠一點。」

徐巧芯馬上在臉書轉發該圖文：「這次全台灣的議員選舉，有很多優秀的年輕人，我都希望良性的競爭能夠讓優秀的人才能夠有發揮的機會。基本上在所有人當中，我唯一不支持是這一位：蕭敬嚴。在綠營節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話，對民進黨卻沒看到發揮過什麼戰力，只知道通告費都是在綠媒賺來的，甚至到最後因為個人私生活糾紛被某節目永久禁邀，這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊？」

葉元之隨後也跟進轉發：「大罷免時，藍白兄弟姐妹大家努力反罷，唯有這位蕭先生是跟綠營一起搞罷免，如果國民黨提名他，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席。」

趙少康相挺蕭敬嚴。（圖翻攝自蕭敬嚴臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法