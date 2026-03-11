中科院三大自研武器細節曝 陳冠廷：厚實台灣國防自主

行政院1.25兆軍購特別條例中，由中科院研發的強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機及小型自殺無人艇3項武器，編列809億元，民進黨籍國防及外交委員會召委陳冠廷今表示全力支持。（資料照）

行政院將1.25兆軍購特別條例送交立法院審議，其中由中科院研發的強弓防空飛彈、銳鳶二型無人機及小型自殺無人艇3項武器，編列809億元。民進黨籍國防及外交委員會召委陳冠廷今表示全力支持，並強調，這筆投資換來的是一整套台灣自己能研發、能量產、能持續升級的國防工業體系，是國防自主能量的具體展現。

陳冠廷以近期美國與以色列對伊朗的軍事行動為例，伊朗的防空體系為負面教材。伊朗以俄製S-300、中製紅旗-9B及國產巴瓦爾-373拼湊防空網，各系統資料鏈整合嚴重落差，無法形成統一戰區指揮；以色列採取雷達先行戰法，優先摧毀火控雷達與指揮中心，整個防空網便形同癱瘓。

「這告訴我們，防空系統的關鍵在於能否系統性整合，有買不代表有用」，陳冠廷說明，強弓飛彈若順利量產，明年即可完成第一套結合強弓、天弓、天劍的區域國產防空飛彈系統整合，三者出自同一體系、同一條指管鏈，從根本上避免不同國家裝備拼裝所導致的資料交換延遲與指揮斷層。

他強調，更重要的是，強弓在美方技術協助下，已取得AESA主動相列雷達技術，較愛國者及天弓現行使用的PESA被動相列雷達更為先進，中科院掌握核心技術，產業鏈自製率超過51%且將持續提升，意味著台灣未來有能力自主改良、自主升級、自主掌握節奏。

陳冠廷提及，伊朗買得到俄國與中國的裝備，卻買不到持續升級的能力，S-300被摧毀後補不回來，雷達被擊毀後軟體更新跟不上戰場技術迭代的速度。國家安全不能建立在別國願不願意出售、買來的裝備能不能與既有系統整合的不確定性上，伊朗的處境就是最鮮明的反面教材。

在彈道飛彈威脅方面，陳冠廷分析，伊朗在這場衝突中向以色列發射數百枚彈道飛彈，以色列多層防空體系攔截了大部分，值得學習。以色列的經驗告訴台灣，單靠一層防空遠遠不夠，強弓定位在防空網最外層、攔截高度達70公里，搭配愛國者與天弓三型進行重層攔截，正是為了消除防線缺口。目前全球在這個層次的防空飛彈，除美國薩德與以色列箭二外，僅有台灣在發展，戰略地位不言而喻。

談及無人機與無人艇，陳冠廷表示，烏克蘭戰場已充分證明無人機是不對稱作戰中最具決定性的武器之一，台灣必須在承平時期就把量產能量建立起來。銳鳶二型導入美方技轉的通信、偵蒐酬載與AI技術，僅需2人即可執行多項任務，大幅減輕海軍及海巡人力負荷，核心任務模組由中科院自行開發，非核心系統全數釋商國內廠商，落實國防帶動產業的目標。

陳冠廷補充，小型無人艇則可參照烏克蘭在黑海以無人艇重創俄羅斯黑海艦隊、迫使俄艦隊撤離克里米亞的實戰經驗，在台海實現多層拒止與分散存活，同時藉由特別預算一次性爭取外商技術移轉，將國際海事組織制定的水面無人船自主航行技術引進台灣，補足民間無人船產業最欠缺的關鍵環節。

陳冠廷也提到，3項武器中銳鳶二型與中科院民雄航太暨無人機院區直接相關，該院區今年即將啟用投產中大型軍規無人機，未來園區全數完工後將進駐數百名工程師，帶動嘉義地區航太與無人機產業聚落成形，效益更將外溢至周邊雲林、台南，成為國家無人機戰略的核心樞紐。

