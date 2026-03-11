現任挺現任！民進黨團站路口 力挺現任議員拚初選過關

桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

下屆桃園市議員選舉民進黨初選民調將於3月16至22日進行，市議會民進黨團今（11）日上午發動「站路口相挺」應援行動，黨團成員於桃園、蘆竹、楊梅、龍潭等4個行政區同步連線推薦黨內現任議員，呼籲市民在民調期間全力支持，讓在地好議員繼續為市民發聲。

民進黨團多位議員放下個人行程，一早深入初選激戰區為現任同事加油，桃園區永安路與慈文路口，由黨團總召許家睿、李宗豪、陳雅倫3人齊聚，力挺李光達、余信憲、黃家齊及幹事長黃瓊慧；蘆竹區南崁路口則由呂林小鳳、張曉昀為許清順應援。

楊梅區由副總召彭俊豪於區公所側門，陪同副總召鄭淑方拜票；龍潭區由書記長黃崇真、魏筠、王珮毓組成應援團，於華南銀行龍潭分行前為張肇良打氣，也有不少在地民眾、團體及協會到場力挺。

許家睿表示，這次站路口行動的主軸為「挺桃園！Team Taoyuan」，不僅是為了初選衝刺，更象徵民進黨對桃園市建設延續的承諾，參與初選的現任議員在基層服務與市政監督都有卓越表現，希望市民一定要幫忙顧電話，讓優秀議員能夠順利拚過初選。

桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為楊梅區。（民進黨團提供）

桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為龍潭區。（民進黨團提供）

