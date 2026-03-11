為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    現任挺現任！民進黨團站路口 力挺現任議員拚初選過關

    2026/03/11 14:53 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

    下屆桃園市議員選舉民進黨初選民調將於3月16至22日進行，市議會民進黨團今（11）日上午發動「站路口相挺」應援行動，黨團成員於桃園、蘆竹、楊梅、龍潭等4個行政區同步連線推薦黨內現任議員，呼籲市民在民調期間全力支持，讓在地好議員繼續為市民發聲。

    民進黨團多位議員放下個人行程，一早深入初選激戰區為現任同事加油，桃園區永安路與慈文路口，由黨團總召許家睿、李宗豪、陳雅倫3人齊聚，力挺李光達、余信憲、黃家齊及幹事長黃瓊慧；蘆竹區南崁路口則由呂林小鳳、張曉昀為許清順應援。

    楊梅區由副總召彭俊豪於區公所側門，陪同副總召鄭淑方拜票；龍潭區由書記長黃崇真、魏筠、王珮毓組成應援團，於華南銀行龍潭分行前為張肇良打氣，也有不少在地民眾、團體及協會到場力挺。

    許家睿表示，這次站路口行動的主軸為「挺桃園！Team Taoyuan」，不僅是為了初選衝刺，更象徵民進黨對桃園市建設延續的承諾，參與初選的現任議員在基層服務與市政監督都有卓越表現，希望市民一定要幫忙顧電話，讓優秀議員能夠順利拚過初選。

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為桃園區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為蘆竹區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為蘆竹區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為蘆竹區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為蘆竹區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為楊梅區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為楊梅區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為楊梅區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為楊梅區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為龍潭區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為龍潭區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為龍潭區。（民進黨團提供）

    桃園市議會民進黨團發起站路口行動，力挺4區現任議員初選過關，圖為龍潭區。（民進黨團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播