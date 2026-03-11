陳亭妃團隊執行長議員初選落敗 蔡旺詮：續為台南打拚

陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮（左）初落敗選，他強調未來仍會繼續為台南來打拚。（記者蔡文居攝）

2026九合一選舉，民進黨台南市第10選區（東區）市議員初選揭曉，由連任的現任議員蔡筱薇及前議員陳金鐘出線，擔任立委陳亭妃服務團隊執行長的前議員蔡旺詮遭到淘汰。蔡旺詮發表聲明承認敗選，並感謝大家的支持，強調未來仍會繼續為台南來打拚。

南市東區4名參選人分別為現任市議員蔡筱薇、尋求東山再起的前市議員蔡旺詮、陳金鐘，以及新人卓佩于「4搶2」，包含1席婦女保障名額。其中，蔡筱薇實力一枝獨秀，如外界預期以民調第一名出線，而蔡旺詮、陳金鐘2人搶1席，蔡雖獲得陳亭妃的支持，最後仍由陳金鐘出線。

請繼續往下閱讀...

蔡旺詮表示，不幸未能成功過關，衷心感謝每一位朋友，不管未來在何處，仍然會為台南的未來繼續打拚。深深感謝鄉親長輩、好朋友，以及所有默默支持的夥伴。

陳金鐘感謝所有的支持者讓他得以過關。他表示，要向黨內優秀對手致敬，會更努力打拼，謙卑前行，爭取最後的勝利。

蔡筱薇表示，初選成功過關不只是個人的成績，更是一路以來團隊、志工與鄉親一起努力的結果。民調只是一個過程，政治的價值也不是一時的輸贏，而是在於能不能為地方帶來改變，最重要的是年底的大選，將繼續一步一腳印，不辜負大家的期待，穩健前行。

民進黨台南南市東區市議員初選民調結果揭曉。（民進黨南市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法