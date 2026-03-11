為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨今徵召李四川選新北 綠營：市民支持與否取決於候選人政見

    2026/03/11 13:27 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨中常會今將徵召前台北市副市長李四川投入新北市長選戰，民進黨新北市議會黨團總召陳永福認為，市民支持與否取決於候選人的政見、承諾與市政願景。（記者羅國嘉攝）

    國民黨中常會今（11日）將徵召前台北市副市長李四川投入新北市長選戰。對此，國民黨新北市議會黨團書記長陳儀君表示，提名程序已確認，將依既定節奏推進；民進黨新北市議會黨團總召陳永福認為，市民支持與否取決於候選人的政見、承諾與市政願景；民眾黨議員陳世軒則說，期待新北市的良性競爭。

    針對藍營提名李四川參選新北市長一事，陳永福指出，各政黨都會推出適當候選人，市民是否支持，取決於候選人的政見、承諾及市政願景，讓市民了解對地方建設與規劃的看法。

    陳永福表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧長期擔任立委，在處事態度、服務積極度及政見兌現上，都是市民評估的重要依據；國民黨人選也應該以具體政見與市政規劃，讓市民充分了解，候選人過去的行政或民意代表經驗等實際表現，這些都會影響選民評價與投票選擇。

    陳儀君說，相關程序將在中常會確認後正式定案，後續將依照既定節奏一步一步推動；市議員江怡臻直言，李四川是市政的工程師，新北作為全國第一大城市，從北縣升格到新北市的翻轉仍在進行，需要有能力、經驗及執行力的領導者，正如過去前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及市長侯友宜的努力，奠定新北目前的成績。

    陳世軒表示，恭喜李四川獲得國民黨提名，期待接下來在新北市長選舉的良性競爭。

