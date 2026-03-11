台女涉3度下藥毒害 澳男作證：說好開放式關係卻忌妒失控

肖里今出庭作證。（記者王藝菘攝）

以交換生來台的的澳洲男子肖里（Alex Shorey）疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致其幾度命懸一線，如今已康復。楊女則涉殺人未遂被檢方起訴並求刑8年。台北地方法院今（11）日開庭審理本案，肖里以證人身份出庭，庭上他證稱和楊女說好以「開放式關係（open relationship）」為前提交往，但楊女仍無法控制自己的忌妒情緒與控制慾，甚至還扣留他的護照。

肖里證稱，當初交往時和楊錦屏說好雙方為開放式關係，且也有聽過她死去前夫的事情，也清楚她對前夫的思念。肖里說，「楊女疑似是因前夫的事情，所以希望2人可以保持開放式關係，不想成為我的女友，我們過去除了會約會外，也會看電影及發生性行為。」

請繼續往下閱讀...

肖里也說，當初自己的護照被楊錦屏拿走，導致自己無法把錢領出來也無法進行匯款，很多行動都受到楊女的限制。肖里透露，楊女過去曾向他提及自己的父親是高等法院的退休法官。2023年3月肖里曾和楊女說4月要回到澳洲，沒想到2天後身體就出現狀況，當時去醫院看診時，醫生要和他說英文都會遭到楊女阻攔，堅持要由她自己進行翻譯。

此外，肖里今日也在庭上證實，自己曾和工作的補習班女老闆發生性關係，楊錦屏曾經追問他和該名女老闆的關係為何，但當時他只表示對方是老闆，而楊女也並不相信，並對此感到不滿與忌妒。本案爆發時，該名女老闆曾接受媒體訪問，她對兩人是否有發生性關係一事嚴正否認，甚至還要求報導的媒體道歉，如今卻被肖里在庭上證實。

肖里父母將於下午出庭作證。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法