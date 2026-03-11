為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女律師向詐團通風報信賺10萬 認罪仍判刑7月

    2026/03/11 14:24 記者張文川／台北報導
    新北地院考量張女認罪、無前科，將她判刑7月，緩刑2年，支付公庫20萬元。可上訴。（資料照）

    新北地院考量張女認罪、無前科，將她判刑7月，緩刑2年，支付公庫20萬元。可上訴。（資料照）

    張姓女律師去年3月獲聘擔任詐騙集團朱姓成員的辯護人，卻將律見被告的內容，洩漏給逃往中國的陳姓同夥助其串供，新北地檢署去年10月依刑法洩密罪起訴張女，並建請判處7月以上徒刑；新北地院考量張女認罪、無前科，將她判刑7月，緩刑2年，支付公庫20萬元。可上訴。

    判決指出，由陳男主導的詐騙集團旗下的朱姓成員，去年3月被檢警逮獲，陳男透過顧問找張姓女律師擔任朱男的選任辯護人，張女前往土城看守所律見朱男後，將探知的朱男偵訊時供述、有沒有供出陳男等偵查中秘密內容，透過通訊軟體「Telegram（TG）」通話，告知已逃至中國的陳男，使陳男得以掌握偵查方向，同時可勾串共犯、證人，增加查緝難度。

    詐團事後支付張女10萬元律師費。檢警去年6月搜索張女的台北市工作地點，查扣其手機、筆電、存摺等，拘提張女到案，張女坦承洩密，新北地檢署去年10月依刑法洩漏國防以外秘密罪，將張女提起公訴，並建請法院量處7月以上徒刑。

    新北地院法官審理後認為，詐騙集團嚴重危害社會秩序，分層負責的組織結構犯罪使得檢警偵查不易，張女身為執業律師，卻將偵查秘密洩漏給詐團，阻礙司法偵查；審酌她沒有前科、坦認犯行，量處7月有期徒刑，但給予緩刑2年的機會，條件是向公庫支付20萬元。可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

