    政治

    李四川披藍袍選新北 蔣萬安送西裝：可做出巨大貢獻

    2026/03/11 13:17 記者孫唯容／台北報導
    李四川（右）卸任台北市副市長，市長蔣萬安（左）在歡送時送上西裝外套。（圖由台北市政府提供）

    李四川（右）卸任台北市副市長，市長蔣萬安（左）在歡送時送上西裝外套。（圖由台北市政府提供）

    台北市前副市長李四川昨（10）日離職，正式投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（11日）被問及，「會希望李四川穿市長送的西裝跑行程嗎」？蔣萬安說，當然希望李四川在重要的場合穿上，大家對李四川的印象都是「拿著錘子」的工程背景出身，給人踏實、穩健、安心的感覺，對新北市一定可以做出巨大貢獻。

    國民黨今天正式徵召李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安今上午出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會，會前媒體詢問，新北市長選舉選情，是否希望李四川穿上他送的西裝跑行程？蔣萬安表示，之前在新春團拜時，李四川特別提到「怎麼都沒有送他一套西裝」，因此在歡送會特別送他一套西裝，希望他在適合的場上可以穿上。

    蔣萬安也說，另一方面大家對李副市長更重要的印象是，他都拿著錘子，因為是工程背景出身，就是給人一個踏實、穩健、安心的感覺，相信他對新北市一定可以做出巨大貢獻。

    另外還有媒體也問及，是否2028是否會更上層樓？蔣萬安笑稱，他說過現在就是專心在市政，全力為這座城市、為市民爭取最大福祉。

    台北市前副市長李四川昨起離職正式投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（11日）被問及，「會希望李四川穿市長送的西裝跑行程嗎」？蔣萬安說，當然希望李四川在重要的場合穿上。（記者田裕華攝）

    台北市前副市長李四川昨起離職正式投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（11日）被問及，「會希望李四川穿市長送的西裝跑行程嗎」？蔣萬安說，當然希望李四川在重要的場合穿上。（記者田裕華攝）

