    首頁 > 政治

    響應聯合國婦女大會 紐約地鐵、小黃滿滿台灣「蘭花女力」

    2026/03/09 12:09 記者黃靖媗／台北報導
    今年在紐約街頭的廣告以台灣蘭花作為視覺意象。（外交部提供）

    今年在紐約街頭的廣告以台灣蘭花作為視覺意象。（外交部提供）

    聯合國婦女地位委員會大會（CSW）今（9）日將於紐約召開，我國駐紐約辦事處8日啟動女力文宣活動儀式，即日起至本月19日，在紐約中城街頭及景點的計程車頂、地鐵站及LinkNYC的看板，可以看到「台灣性別平等週」的女力主視覺動畫及標語。

    駐紐約辦事處長李志強表示，今年在紐約街頭的廣告以台灣蘭花作為視覺意象，因蘭花象徵柔韌、多元與優雅，也象徵台灣女性在社會中持續成長、突破與連結世界的力量，另搭配標語「Her Rights, Our Pride」，代表台灣對性別平等的承諾。

    外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋表示，外交部持續與我國NGO攜手，盛大辦理台灣性別平等週各項活動，目的是要讓世界看見台灣在推動性別平權已有長足成長，台灣女力也不會在世界舞台上缺席。

    聯合國婦女地位委員會大會9日至19日在紐約舉行，今年大會優先主題為「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」，每年此時外交部皆與財團法人婦女權益促進發展基金會合作，規劃辦理「台灣性別平等週」（TGEW）。

    在紐約中城街頭及景點的計程車頂可以看到「台灣性別平等週」的女力主視覺動畫及標語。（外交部提供）

    在紐約中城街頭及景點的計程車頂可以看到「台灣性別平等週」的女力主視覺動畫及標語。（外交部提供）

    聯合國婦女地位委員會大會（CSW）9日於紐約召開，我國駐紐約辦事處啟動女力文宣活動儀式。（圖擷取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

    聯合國婦女地位委員會大會（CSW）9日於紐約召開，我國駐紐約辦事處啟動女力文宣活動儀式。（圖擷取自Taiwan in New York駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

