    首頁 > 政治

    「最洪的茶婉臻」來了！洪婉臻粉紅胖卡出擊 余天錄製廣播助陣

    2026/03/08 20:26 記者董冠怡／台北報導
    洪婉臻與粉紅胖卡合體。（記者董冠怡攝）

    洪婉臻與粉紅胖卡合體。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍台北市中正、萬華區現任議員洪婉臻拚初選，有別於其他競爭者接連找來大咖相挺掃街，洪婉臻獨自一人與團隊乘坐胖卡穿梭街頭廣播，懇託鄉親在九日至十五日電話民調時回答支持，助她一臂之力通過初選爭取到黨內提名。洪笑說，粉紅胖卡行經之處必定吸引民眾目光，搭配前立委余天經典歌曲「咱攏坐著同隻船」與宣傳廣播助陣，車都還沒到，支持者已提前下樓等在路口，效果蠻好的。

    洪婉臻表示，主視覺一直以來都是桃紅色系列，代表女性的象徵，今天適逢三八婦女節，想要展現堅定且溫柔的力量。胖卡是從她第一次參選時使用，本身是中央果菜市場攤商的女兒、綽號「最洪的茶婉臻」，以及小朋友都叫她「茶碗臻姐姐」，形成宣傳車的主軸「菜市場女兒顧基層」、「茶婉臻姐姐顧婦幼」，並印上她在自家攤商幫忙的日常、過去擔任主播的畫面，凸顯三年多來協助多起婦幼議題，而且頻繁替基層攤商發聲。

    另貼上「守住『敢』做事的人」的標語，洪婉臻說，一般而言，大家都是說會做事的人，她就任後揭發許多不公不義的弊案，包括受社會高度關注的剴剴虐童案、性侵案，也期許自己不僅要成為會做事的人，也要成為敢做事的人。這幾天全體出動，利用戰車、腳踏車及胖卡宣傳，由於胖卡顏色特殊，行經之處必定吸引民眾目光，搭配「咱攏坐著同隻船」助陣，和余天幫忙錄製的宣傳廣播，車還沒到，已有鄉親在路口等待揮手打招呼，「茶婉臻來了哎！」效果不錯。

