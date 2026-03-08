柯文哲到屏東 掃街、拜票、忙拍照

民眾黨主席柯文哲到屏東勝利星村參觀。（記者葉永騫攝）

民眾黨主席柯文哲今天到屏東與黨內幹部座談，了解地方的情況，柯文哲並到廟宇參拜並且到勝利星村、黃昏市場及夜等地點參觀與民眾互動，吸引了不少民眾的目光，不少人也要求拍照及簽名，柯文哲來者不拒，一一和民眾拍照，對於勝利星村的規劃也相當讚揚。

柯文哲今天上午首先到六堆忠義亭參觀，接著屏東市檳榔腳福安宮、廣興宮參拜，並且到知名的景點勝利星村參觀，由勝利商圈發展協會理事長趙毓文導覽參觀勝利新村，並且到必勝烘焙研製作品嚐咖啡和蛋糕，再到屏東黃昏市場與民眾互動，受到不少民眾熱烈歡迎，直喊阿伯加油，柯文哲也來者不拒，一一和民眾拍照和簽名。

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，今天從北部來到屏東，光是溫度就差了好幾度，北部還要穿厚西裝，屏東都不用了比較溫暖，人也比較熱情，他好幾年前有去過孫立人將軍住宅那區看過，但這一區更加龐大，相當有規劃，規劃的很乾淨，整齊清潔，算是一個眷村文化園區，過年期間有200萬人來過不簡單。

屏東縣黨部主委林育先說，民眾黨對屏東的提名，中央黨部將會進行研議，今年不會缺席，將徵召人選參選縣議員。

民眾要求拍照，柯文哲來者不拒。（記者葉永騫攝）

柯文哲由屏東縣黨部主委林育先陪同到勝利星村參觀並品嚐美食。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法