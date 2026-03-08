重新認識彭婉如奮鬥足跡 《親愛的姊妹》前導片曝光

民進黨性別平等事務部今天在社群平台釋出彭婉如女士逝世30週年紀錄片《親愛的姊妹》（Dear My Sister, ）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如。（圖擷取自影片）

適逢國際婦女節，民進黨性別平等事務部今天在社群平台釋出彭婉如女士逝世30週年紀錄片《親愛的姊妹》（Dear My Sister）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如，梳理婦女運動與政黨攜手推動民主發展的進程，並展望未來婦女參政的下一個里程碑。

民進黨性平部主任李晏榕表示，今年是彭婉如女士逝世30週年，也是民進黨創黨40週年與婦女部（性平部前身）成立30週年，在此別具意義的歷史時刻，性平部特別走訪多位政治圈及婦運圈的女性前輩，並整理珍貴手稿、老照片與影像，記錄上個世紀末屬於民進黨的女性參政故事。

請繼續往下閱讀...

李晏榕表示，希望透過這部紀錄片，讓更多年輕世代認識彭婉如，也讓社會大眾對她的記憶不只停留在失蹤與遇害，而是看到她生前在婦女運動及政黨中奮鬥的足跡，一同緬懷婉如的溫柔與堅韌，《親愛的姊妹》紀錄片則將於下半年正式發布。

此次釋出的前導片，邀請《婦女新知》雜誌社創辦人李元貞朗讀時任民進黨婦女發展委員會執行長彭婉如發給婦運姊妹們的一封信，娓娓帶出婦運與政黨間的緊密連結，也呈現彭婉如將婦女運動帶入陽剛政治場域的決心。片中也透過多位昔日戰友的視角回顧這段歷史，並邀請前婦女部成員們團聚，共同回憶那段與彭婉如並肩打拼的歲月。

李晏榕指出，從婦女發展委員會、婦女發展部到性別平等事務部，民進黨提升婦女參政的重要使命從未改變。她提到，長期積極參與婦女參政運動的內政部長劉世芳，上任後積極推動地方制度法修法，終在去年底於立法院三讀通過，將「四分之一婦女保障名額」修正為「三分之一性別比例原則」，延續婉如姊的精神，相信台灣女性參政之路將更加蓬勃發展，讓更多優秀的女性能夠站上政治舞台。

民進黨性別平等事務部今天在社群平台釋出彭婉如女士逝世30週年紀錄片《親愛的姊妹》（Dear My Sister, ）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如。（圖擷取自影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法