中東戰火緊繃啟動「雙緩漲」機制 卓榮泰：明汽油調漲1.5元

卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

中東戰火升溫，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，明日起無鉛汽油每公升將漲1.5元；對此，行政院長卓榮泰表示，依照目前國際局勢，調漲幅度較大，但政府已啟動雙緩漲的機制，調漲幅度從原來的3.7元，政府再從其中吸收60%，因此這次汽油價格調漲1.5元，控制國內油價整體調幅5.2％，希望國人跟政府一起努力度過這個階段。

卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，會前接受媒體聯訪時表示，昨天赴日行程雖然是私人的行程，但國內狀況還是有透過行政院內部 完全了解，也掌握到目前形勢的發展。

卓榮泰指出，首先大家所關心的油價部分，依照目前的局勢，調漲幅度是比較大的，但已啟動雙緩漲的機制，因此調漲幅度原為3.7元；衡量現在國際形勢發展，以及整個財務結構，政府再從其中吸收60%，因此這次汽油價格調漲1.5元，95無鉛汽油每公升來到30.4元，控制國內油價整體調幅5.2％，希望國人跟政府一起努力度過這個階段。

至於大家也關心目前在中東的國人情形，卓榮泰表示，依照交通部、外交部精密核算，到昨天為止，已有985位國人返抵國門，今天預計阿聯酋航空將載有400多位旅客返台，當中有多少位國人、何時返台，仍需待屆時精算，「總之我們全力希望國人能夠安全的返抵國門」。

卓榮泰表示，阿提哈德航空預計3月13日才會復航，雖然交通部已洽商多日，但還是無法取得飛機，因此只要空域開放、且情勢安全，有需要就會全力洽商包機，安排國人返台。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第4天，今天早上11點台韓大戰前，行政院長卓榮泰到台北車站為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

張育成敲出全壘打，行政院長卓榮泰比出「舉手敬禮」和球迷一起嗨。（記者林正堃攝）

