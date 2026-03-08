為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中東戰火緊繃啟動「雙緩漲」機制 卓榮泰：明汽油調漲1.5元

    2026/03/08 11:52 記者黃宜靜／台北報導
    卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

    卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動。（記者林正堃攝）

    中東戰火升溫，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，明日起無鉛汽油每公升將漲1.5元；對此，行政院長卓榮泰表示，依照目前國際局勢，調漲幅度較大，但政府已啟動雙緩漲的機制，調漲幅度從原來的3.7元，政府再從其中吸收60%，因此這次汽油價格調漲1.5元，控制國內油價整體調幅5.2％，希望國人跟政府一起努力度過這個階段。

    卓榮泰今天出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，會前接受媒體聯訪時表示，昨天赴日行程雖然是私人的行程，但國內狀況還是有透過行政院內部 完全了解，也掌握到目前形勢的發展。

    卓榮泰指出，首先大家所關心的油價部分，依照目前的局勢，調漲幅度是比較大的，但已啟動雙緩漲的機制，因此調漲幅度原為3.7元；衡量現在國際形勢發展，以及整個財務結構，政府再從其中吸收60%，因此這次汽油價格調漲1.5元，95無鉛汽油每公升來到30.4元，控制國內油價整體調幅5.2％，希望國人跟政府一起努力度過這個階段。

    至於大家也關心目前在中東的國人情形，卓榮泰表示，依照交通部、外交部精密核算，到昨天為止，已有985位國人返抵國門，今天預計阿聯酋航空將載有400多位旅客返台，當中有多少位國人、何時返台，仍需待屆時精算，「總之我們全力希望國人能夠安全的返抵國門」。

    卓榮泰表示，阿提哈德航空預計3月13日才會復航，雖然交通部已洽商多日，但還是無法取得飛機，因此只要空域開放、且情勢安全，有需要就會全力洽商包機，安排國人返台。

    世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第4天，今天早上11點台韓大戰前，行政院長卓榮泰到台北車站為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

    世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第4天，今天早上11點台韓大戰前，行政院長卓榮泰到台北車站為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

    張育成敲出全壘打，行政院長卓榮泰比出「舉手敬禮」和球迷一起嗨。（記者林正堃攝）

    張育成敲出全壘打，行政院長卓榮泰比出「舉手敬禮」和球迷一起嗨。（記者林正堃攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播