    首頁 > 政治

    卡達開會遇戰事 童軍代表靠駐外單位助平安返國

    2026/03/08 10:50 記者蘇福男／高雄報導
    「2026世界童軍活動學院」在卡達舉行，不巧碰上美國和以色列對伊朗戰事，我童軍總會代表在駐外代表處大力協助下，平安返國、虛驚一場。（童軍總會提供）

    「2026世界童軍活動學院」在卡達舉行，不巧碰上美國和以色列對伊朗戰事，我童軍總會代表在駐外代表處大力協助下，平安返國、虛驚一場。（童軍總會提供）

    我國童軍總會代表赴卡達參與「2026世界童軍活動學院」（WOSM Events Academy 2026），不巧碰上美國和以色列對伊朗戰事，所幸相關人員在我駐外代表處大力協助下，平安返國、虛驚一場。

    童軍總會表示，世界童軍運動組織（WOSM）2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，邀集未來世界童軍大型活動主辦國代表，包括世界童軍領袖會議、世界童軍大露營、世界童軍教育論壇及世界羅浮大會等活動籌辦團隊參加，共有26國代表、46人參與。

    由於我國於2024年高票成功爭取到2029年第17次世界羅浮大會主辦權，此次活動童軍總會派出副秘書長邱義智和國際關係委員會主委盛孝銘代表出席，童軍總會表示，活動期間適逢中東地區情勢緊張，在卡達教育部及卡達童軍總會的妥善安排與即時監控下，參加人員依各國使館建議於卡達童軍總會安全停留，等待空域開放或安排陸路離境。

    童軍總會理事長高國倫特別感謝外交部NGO事務會、亞非司中東科科長陳思行、駐杜拜台北商務辦事處總領事陳俊吉的協助，駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處大使張治平及秘書李奇蓁的關心，協助我國代表順利取得沙烏地阿拉伯簽證並經利雅德返台。

    童軍總會也感謝沙烏地阿拉伯童軍總會國際委員Dr.Hamad Alyahya及幹部Mr. Sultan Albakiri在利雅德當地的接待安排，世界童軍總部、卡達童軍總會全國總監Ghanim Abdulrahman Al-Kuwari及顧問Tamer Ghanima 在中東情勢特殊狀況下的妥善安排，協助我與會人員陸續平安返國。

