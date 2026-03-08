伊朗軍艦被擊沉87死61失蹤 傳「美軍2度警告撤離」但艦長不准

本月4日，伊朗巡防艦「德納號」（見圖）在斯里蘭卡外海遭美軍洛杉磯級潛艦擊沉，造成數十名伊朗水手身亡。（法新社資料照）

伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena）4日在斯里蘭卡外海遭美軍洛杉磯級潛艦擊沉，造成87死32獲救，仍有61人失蹤。總部設在英國倫敦的媒體《伊朗國際電視台》（Iranintl）報導，1名自稱艦上官兵的父親指稱，兒子在巡防艦沉沒前曾打電話給他，稱美軍2度提醒他們棄艦逃生，撤離行動卻遭到艦長否決。

《Iranintl》報導指稱引述消息人士說法，儘管面臨迫在眉睫的威脅，伊朗海軍的指揮官仍拒絕艦上官兵棄船撤離「德納號」。消息人士透露，這名官兵的父親指控，事發時艦長與船員發生激烈爭執，最後僅有32名船員及時搭上救生艇逃生。

請繼續往下閱讀...

美國、以色列近日聯手攻擊伊朗，引發大規模戰事，並持續蔓延至中東各地。一艘美國潛艦4日在斯里蘭卡外海擊沉「德納號」。事後斯里蘭卡海軍證實，在南部城市加勒（Galle）附近海域尋獲至少87具水手遺體，仍有61人失蹤。

對此美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，「德納號」自認在國際水域安全無虞，卻被美軍魚雷擊沉。這是自二次世界大戰以來，美國首次以魚雷擊沉敵方船艦。赫格塞斯強調，「如同那場戰爭（二戰），我們正為了勝利而戰。」

《路透》掌握一份日期為「3月6日」的美國國務院內部電報顯示，美國要求斯里蘭卡政府不要將「德納號」生還的32名水手，以及另一艘伊朗海軍補給艦「布什爾號」（IRIS Booshehr）救起的208名官兵送回伊朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法