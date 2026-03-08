感傷三八婦女節 澎縣長陳光復家人臉書發文守護父親

陳光復妻女三八婦女節，發表2014年全家福照片。（圖由陳光復粉絲專頁提供）

今（8）日是三八婦女節！澎湖縣長陳光復還在病榻上奮戰，妻女則在臉書陳光復粉絲專頁發表全家福照片，並表示這是2014年拍的照片，一直印在縣長夫人-吳淑瑾的名片上，淑瑾媽媽說，這是要感謝光復爸爸一直照顧著全家人，爸爸是全家人的依靠。

雖然今日是三八婦女節，但陳光復2個女兒，因父親大年初一摔倒重傷昏迷，至今仍在高雄榮總住院搶救，2個女兒都選擇了留職停薪，放下了手邊工作，決定要守護著爸爸！一切都以父親的健康，為最優先考慮。「Daddy，我們要好好照顧您，做您的依靠，希望您早日康復，回歸昔日的生活」。

請繼續往下閱讀...

力帆與怡清要向所有關心爸爸的鄉親朋友們報平安。並透露陳光復最新病情，在病床邊，她們在爸爸耳邊，傳達著大家的關心及家鄉的訊息，爸爸會睜眼，好似要回應甚麼，手腳也有動作反應。感謝上帝！​復元之路需要耐心，遵循醫囑，按部就班地努力中。也謝謝澎湖鄉親的溫暖，讓家人能專心陪著光復爸爸走這段復健之路。

在婦女節這個特別的日子，陳光復的妻女向每一位在崗位上、在家庭裡堅韌付出的女性致敬。並感謝高雄榮總、感謝每一位護理師、感謝每一位醫師。今年婦女節陳光復的家人雖然感傷，但堅信上帝的指引，會讓陳早日恢復健康，能重返澎湖，與關心的鄉親朋友相見歡。

陳光復妻女堅信，在上帝指引下陳光復一定會康復。（記者劉禹慶攝）

