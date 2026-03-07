選立委遭對手抹黑論文發表涉學倫 林志潔：感謝陽明交大與國科會證其清白

2023年新竹市立委選舉期間遭對手抹黑論文發表涉學倫問題，陽明交大法律學者林志潔稱感謝陽明交大與國科會證明其清白。（擷取自林志潔臉書）

陽明交大法律學者林志潔2023年7月接受民進黨徵召參選新竹市立委，是選舉素人，當時遭時代力量立委候選人邱顯智陣營指控她協助同學修改碩士論文，並與同學一起投稿發表是抄襲學生，甚至提出檢舉、散布黑函抹黑。林志潔今天發文稱，2年多來，經陽明交大學術倫理委員會和國科會學術倫理委員會調查，證明她沒有違反學術倫理，對相關不實抹黑絕不會屈服。

林志潔說，做為選舉素人，短短5個多月，受到許多的幫助和鼓勵，最後差數千票未能當選雖遺憾，但過程中新竹隊的全力付出，以清廉服務、科技領航，三大保證和五個安全的未來政策作為訴求，不打負面選舉，也獲市民肯定。只是令人痛心的是，選舉末期，她遭惡意攻擊，不實指控她協助同學修改碩士論文，並與同學一起投稿發表是抄襲學生，雖經她和校友們嚴正澄清，但對手陣營漫天灑花、濫行檢舉、且製作黑函文宣，更惡意用各種網路發文誤導視聽，或落井下石，或煽風點火，以無中生有方式影射或附和。相關證據，她與律師都已整理蒐集。

林志潔強調，對不實指控，陽明交大學術倫理委員會，以及國科會學術倫理委員會，已進行嚴謹調查，並做出無學倫違反的結論。期間學校和國科會及調查委員秉持公平嚴謹原則處理，更有畢業校友協助查找多年前她撰寫的文章、協助翻譯文獻和來回修改的信件檔案，讓她深受感動。她認為，學倫不只牽涉研究成果，更是誠信問題，然而學倫若無時效規定，或放任檢舉人惡意抹黑他人卻毫無成本，只會讓學術倫理淪為不公平競爭的工具，成為騷擾他人圖利自己的武器，也扭曲學術倫理本質，讓有意投身公共服務的朋友卻步。

她對意圖用恫嚇抹黑手段傷害學術和民主制度的惡行，絕不會屈服。最後也證明其清白，她雖遭遇無理的傷害，但也在傷害中見證學術機構中道客觀、實事求是，和溫暖的人性光輝。

