為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    選立委遭對手抹黑論文發表涉學倫 林志潔：感謝陽明交大與國科會證其清白

    2026/03/07 17:05 記者洪美秀／新竹報導
    2023年新竹市立委選舉期間遭對手抹黑論文發表涉學倫問題，陽明交大法律學者林志潔稱感謝陽明交大與國科會證明其清白。（擷取自林志潔臉書）

    2023年新竹市立委選舉期間遭對手抹黑論文發表涉學倫問題，陽明交大法律學者林志潔稱感謝陽明交大與國科會證明其清白。（擷取自林志潔臉書）

    陽明交大法律學者林志潔2023年7月接受民進黨徵召參選新竹市立委，是選舉素人，當時遭時代力量立委候選人邱顯智陣營指控她協助同學修改碩士論文，並與同學一起投稿發表是抄襲學生，甚至提出檢舉、散布黑函抹黑。林志潔今天發文稱，2年多來，經陽明交大學術倫理委員會和國科會學術倫理委員會調查，證明她沒有違反學術倫理，對相關不實抹黑絕不會屈服。

    林志潔說，做為選舉素人，短短5個多月，受到許多的幫助和鼓勵，最後差數千票未能當選雖遺憾，但過程中新竹隊的全力付出，以清廉服務、科技領航，三大保證和五個安全的未來政策作為訴求，不打負面選舉，也獲市民肯定。只是令人痛心的是，選舉末期，她遭惡意攻擊，不實指控她協助同學修改碩士論文，並與同學一起投稿發表是抄襲學生，雖經她和校友們嚴正澄清，但對手陣營漫天灑花、濫行檢舉、且製作黑函文宣，更惡意用各種網路發文誤導視聽，或落井下石，或煽風點火，以無中生有方式影射或附和。相關證據，她與律師都已整理蒐集。

    林志潔強調，對不實指控，陽明交大學術倫理委員會，以及國科會學術倫理委員會，已進行嚴謹調查，並做出無學倫違反的結論。期間學校和國科會及調查委員秉持公平嚴謹原則處理，更有畢業校友協助查找多年前她撰寫的文章、協助翻譯文獻和來回修改的信件檔案，讓她深受感動。她認為，學倫不只牽涉研究成果，更是誠信問題，然而學倫若無時效規定，或放任檢舉人惡意抹黑他人卻毫無成本，只會讓學術倫理淪為不公平競爭的工具，成為騷擾他人圖利自己的武器，也扭曲學術倫理本質，讓有意投身公共服務的朋友卻步。

    她對意圖用恫嚇抹黑手段傷害學術和民主制度的惡行，絕不會屈服。最後也證明其清白，她雖遭遇無理的傷害，但也在傷害中見證學術機構中道客觀、實事求是，和溫暖的人性光輝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播