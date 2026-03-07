藍營彰化縣長人選三強同場 謝衣鳯：民調我領先

國民黨彰化縣黨部新春團拜，縣黨部主委、立委謝衣鳯（前排右3）、縣府參議柯呈枋（前排右1）及工策會總幹事洪榮章（前排左2）等三名，被視為可能角逐縣長提名的人選同場出席。（記者陳冠備攝）

國民黨彰化縣長提名人選尚未底定，立委謝衣鳯今天受訪時表示，她將參選彰化縣長，而黨內確實已有進行相關民調，部分結果顯示她的支持度領先。

國民黨彰化縣黨部今（7日）在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，包括黨部主委、立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章等三名被視為可能角逐縣長提名的人選同場出席，也讓藍營縣長之爭備受關注。

謝衣鳯受訪時表示，她將參選彰化縣長，提名方式將依黨內機制決定，可能透過協調或民調產生人選。她表示，黨內確實已有進行相關民調，部分結果顯示她的支持度領先，但最終仍會依民主程序與其他參選人討論，希望儘快確定人選，讓基層整隊備戰。

另一名表態參選的柯呈枋則表示，不論是團隊內部或外界公布的民調，他與謝衣鳯之間的差距都在誤差範圍內，顯示雙方都具備競爭力，也有機會為國民黨贏得選戰。他強調自己會參選到底，並呼籲黨中央儘快啟動公開、公平的提名機制，讓支持者有所依循，也讓基層能及早整隊。

洪榮章則表示，一切以團結勝選為目標，中央若認為他適合承擔責任，他會全力以赴；若中央評估有更適合的人選，他也會尊重決定。他強調，國民黨最重要的是團結迎戰，「若不團結，誰出來選都一樣」，不論黨中央做出什麼決定，他都會全力支持。

中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華表示，中央已與三名有意參選者充分交換意見，無論誰出線都有信心贏得選戰，黨中央將儘速推出最具勝算的人選，並要求縣黨部成立提名小組，啟動鄉鎮市長及縣議員提名作業。

謝衣鳯（右）表示，彰化縣長提名方式將依黨內機制決定。（記者陳冠備攝）

