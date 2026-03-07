2026新竹縣長綠營誰領隊？ 鄭朝方口徑不變「一定會推出最強人選」

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方對於綠營誰選新竹縣長，迄今仍不鬆口。（記者黃美珠攝）

針對年底百里侯大選，在新竹縣藍軍內鬥激烈之際，總統賴清德今天以60年來首位出席全台客家山歌比賽元首的身分，停留1小時期間，不僅仔細欣賞台上的客家山歌演出、致贈97歲高齡「山歌王」許學傳福袋等，再加上民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方口中的5億竹東大禾埕「大禮包」，讓敏感者嗅到了綠營趁藍營無暇他顧之際，積極鞏固竹東這個新竹縣客家大票倉的企圖心。

但是綠營到底會由誰領軍出來選下屆縣長，鄭朝方口徑依舊不變，強調目前國民黨還在初選階段，民進黨則是一定會推出最強的人選！接著嘴巴就上了拉鍊，再無多說一句話。

對於今天開始到下週二、10日的全台客家山歌大賽，鄭朝方倒是說，竹東是他的家鄉，竹東鎮歌則是他14年前所創作、演唱的。這次總統賴清德特別來參加已經60年的山歌比賽他覺得很有意義，特別竹東是海陸腔客語的重鎮。

不過他也直言，大新竹這次的選舉確實萬眾矚目，總統賴清德非常重視客家聚落，對客家文化也不遺餘力推廣，自己努力學的客語就是竹東的海陸腔，任內還特別投入5億竹東大禾埕的建設，是對竹東最好的總統外，鄭朝方說，他也期盼未來竹東大禾埕的聚落形成後，山歌比賽可以因此擴大舉辦，更加有利推動客家文化。

總統賴清德作為60年來首位參加全台客家山歌比賽的元首，再加上竹東大禾埕的「大禮包」，讓人聯想綠營積極搶攻竹東這個客家大票倉。（記者黃美珠攝）

