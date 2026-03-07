為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文為吳秀華造勢 台東藍營要角盡出獨缺饒慶鈴

    2026/03/07 15:56 記者黃明堂／台東報導
    國民黨今天在台東辦春酒，黨主席鄭麗文（左5）為縣長參選人吳秀華（左4）造勢，但台上未見縣長饒慶鈴。（記者黃明堂攝）

    國民黨今天在台東辦春酒，黨主席鄭麗文（左5）為縣長參選人吳秀華（左4）造勢，但台上未見縣長饒慶鈴。（記者黃明堂攝）

    中國國民黨台東縣黨部下午舉行春酒，黨主席鄭麗文為黨徵召的台東縣議長吳秀華投入下屆縣長選戰凝聚氣勢，地方藍營要角盡出，動員逾千人擠爆現場，卻未見縣長饒慶鈴。縣府表示，縣長在外縣市有行程。

    春酒在娜路彎大酒店舉辦，台東縣議長兼黨部主委吳秀華在致詞時指出，自己在去年 12 月已獲得黨中央徵召參選台東縣長，未來將以「台東女兒、卑南媳婦」的身分，帶領議員、鄉鎮長、代表及村里長團隊，全力贏得年底選戰。 她承諾將延續台東的美好，打造讓年輕人願意回鄉、長輩獲得完善照顧的夢想之地。

    黨主席鄭麗文在演講中大力讚揚吳秀華在國民黨最艱難的時刻接下主委重擔，並願意披上戰袍為鄉親服務。 鄭麗文提到，從花蓮到台東，再到西海岸的台中、南投等地，台灣正進入「女力崛起」的時代，女性從政者腳踏實地、不虛偽算計的特質，是地方發展最堅實的後盾。

    台東藍營鄉鎮市長、縣議員及鄉鎮市民代幾乎都出席，立委黃仁、盧縣一也出席，鄭麗文說立委黃建賓有向她請假，所以未到場，但現場藍營也發現縣長饒慶鈴並未在場，有人揣測是饒與吳家有選舉恩怨，刻意迴避，不過，縣府表示，縣長今天在外縣市有公務在身。

