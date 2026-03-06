竹市身障福利大樓火警疏散人數兜不攏 民代轟：官員還在過年喝春酒？

新竹市身障大樓昨晚傳火警，但市府各單位對疏散人數兜不攏，綠營民代轟市府官員還在過年喝春酒？把公安當兒戲。（讀者提供）

新竹市身心障礙福利大樓昨晚5點41分傳出火警，直到晚上12點都還有消防車及人員處理殘煙，除造成東南街及竹蓮街周邊住戶停電，更有居民深夜無法返家。市議員施乃如也接獲反映批市府各單位對起火點及人員疏散人數未確實掌握，且人數兜不攏，消防局稱疏散18人包括10名兒童，社會處稱疏散11人沒有兒童，落差之大，凸顯市府內部橫向聯繫系統失靈。

市議員曾資程更批市府官員還在過年喝春酒嗎？連單位主管都未到場，把公家機關公安當兒戲。

施乃如表示，市府各局處對疏散人數的說法出現明顯落差，連現場是否有兒童受困也各執一詞，顯示在緊急應變過程中，市府內部橫向聯繫與資訊統整機制仍有待加強。經她了解，昨晚各單位通報疏散人數出現差異情形，也未獲一致說明；她要求市府全面檢討，確保未來在緊急狀況下能迅速整合資訊。

曾資程也批，身障大樓是市府委外的重要社福機構之一，更是推動社福工作的重要據點，結果市府官員完全不當一回事，難道市府官員還在過年放假喝春酒嗎？如今更傳出市府進行身障大樓整修工程，工務處未盡監督之責，放任包商將各種鐵架及工程機具擺放在地下室，是否因此釀禍造成火警？公安機制鬆散，凸顯市府把市民公共安全當兒戲。

市議員楊玲宜也轟，市府還學不會2年前526「晴空匯」造成2勇消殉職的教訓。此次火燒身障大樓，一級主管未第一時間到場勘查確認，即便火勢撲滅，也未掌握當時在火場的人數，社會處與消防局掌握情勢大不相同，顯見竹市府對身障大樓公安的縱容與放任。

消防局表示，火警發生後，消防人員到場就把現場關係人集合在指揮站附近，因而算出共疏散18名人員（工人8名、教職員及兒童10名）。社會處則回應，確認身障大樓服務對象沒有兒童，有可能是疏散時現場比較亂，把旁邊的居民小孩都算進去，身障大樓平時現場服務對象是3樓日照服務有身障者使用，但使用者約下午4點前後就返家。（13:29更新）

