踹傅崐萁桌被正式起訴 張峻：問心無愧、配合司法程序

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會卻只邀請傅派議員等人，災民遭擋在外被議長張峻踹桌抗議。

花蓮縣議會無黨籍議長張峻去年10月27日不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知光復在地議員，衝進會場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。對此，張峻今日發文表示，他收到花蓮地檢署對我的起訴書，對於檢察官的起訴，自認問心無愧，也會配合司法程序、尊重司法判決。無論結果如何，只希望社會能看清楚這件事情的來龍去脈。

張峻在臉書PO文表示，今天收到花蓮地檢署對張峻的起訴書。檢察官認為，他在114年10月27日那天，在光復重建座談會踢桌子的行為，導致傅崑萁受傷，因此對他提起公訴。

張峻指出，全國民眾都看得很清楚，當時的影片現在仍然在網路上流傳。張峻踢的是桌子，要表達的是：「既然是災後重建座談，為什麼會變成閉門會議？連在地的民意代表、在地的民眾都要經過篩選，甚至不得其門而入。我踢的不是傅崑萁，而是為了爭取災民最基本的發言權。」

張峻續指，或許傅崑萁脆弱的心靈真的受傷了吧，但這並不能改變他顛倒是非、試圖塑造花蓮一言堂的作風。如果他的內心真的因此受到了一點震動，張峻也希望這件事能讓他好好反省自己的作為，光復、花蓮還在從泥沼中努力重生。張峻也仍然站在災民與鄉親的身旁，一起努力、一起前行。未來，只要是為了捍衛鄉親的權益，張峻依然會勇敢站出來。

張峻直言，對於檢察官的起訴，他自認問心無愧，也會配合司法程序、尊重司法判決。無論結果如何，他只希望社會能看清楚這件事情的來龍去脈。只要是為了替災民發聲、為鄉親爭取權益，張峻仍然無悔。

