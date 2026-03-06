綠營宜蘭女力團結 林國漳推婦幼政策

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左3），與黨內女力薛呈懿（左起）、林麗、林佩螢、李筱婷及李姿婷出席政見發表會。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳趁著國際婦女節前夕，今天團結黨內女力，以讓女性「敢生、能養、參政權」為核心，推出生育津貼加碼、女性健康自主與優生、托育量能倍增計畫及保障女性參政權等婦幼政策，期望以「女力領航」概念，打造一個更幸福的新宜蘭。

林國漳今天與縣議員林麗、林佩螢及參選人薛呈懿、李姿婷、員山鄉長參選人李筱婷出席政見發表會，提出縣府生育津貼補助，未來將從現行每胎2萬元提升至3萬元，給予新手父母最直接的經濟支持。

林國漳說，為守護女性健康自主，將提供凍卵補助，25歲至39歲女性每人終身1次3萬元，另有孕婦重大風險篩檢補助；未來也會增加縣府女性小內閣成員人數，落實性別平權；0至2歲托育量能，也會倍增與擴大假日臨托地點及時間。

薛呈懿則補充，主張以「平權內閣」接軌國際趨勢，致力破除女性職場標籤，並營造平等勞動環境；林佩螢將延續與議員林詩穎於議會的爭取經驗，力拚「凍卵補助」納入正式政見，落實女性健康自主；李筱婷則從母親視角切入，計畫透過農會培訓與在地職位，全力支援二度就業婦女重返職場。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲部分，為確保婦女朋友不會因生育而選擇犧牲職場，表示當選後將推動「育嬰留停補足全薪」、「公私立托育免月費」及「親子館升級臨托站」等政策。民眾黨陳琬惠則致力關注女性職場與生理權益、托育與長幼照顧，以及婦權倡議。

