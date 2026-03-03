公部門將提李貞秀當選無效之訴 內政部：尊重中選會審認

中配李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題。（資料照）

中配李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，仍未放棄中國籍，在立法院擔任「黑牌」立委。本報今獨家報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。對此，內政部說，李貞秀於今年3月向移民署繳附經財團法人海峽交流基金會驗證之註銷中國大陸戶籍證明公證書，此前未曾提出相關證明，至於李是否符合參選資格，尊重相關主管機關之權責審認。

內政部指出，李貞秀於1999年經許可在台定居，經本部移民署通知，始於2025年3月向移民署繳附經財團法人海峽交流基金會驗證之註銷中國大陸戶籍證明公證書，完成法令規定之身分轉換程序，此前未曾提出相關證明。至於李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

內政部表示，依「選罷法」第29條規定，經發現候選人資格有不符規定者，當選後依第121條規定提起當選無效之訴；又依第121條規定，選舉委員會、檢察官或其他申請登記不分區立委候選人之政黨，得以當選人為被告，於其任期或規定之日期屆滿前，向管轄法院提起。

中選會則說明，對於涉及重大或重要事項，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

