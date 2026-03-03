國民黨若是狗就會「這蠢樣」 周軒：沒美國能苟活到現在？

國民黨主席鄭麗文被指想方設法擋軍購。（資料照）

國民黨主席鄭麗文被指阻擋1.25兆軍購特別預算，美方施壓下儘管藍營宣稱會自提版本，但鄭領導的黨中央也只拋出3500億的大砍版本，引發輿論砲轟。對此，政治工作者周軒酸，國民黨當年被共產黨打到台灣來，能苟活到在現在就是因為美國版世界秩序的紅利，現在竟自認為可以聯合共產黨反過來敲美國竹槓，「到底是誰給的勇氣？」

周軒今天下午在臉書發文，「國防預算特別條例，按照上週的立法院黨團協商共識，本週五就要讓院版的付委，與民眾黨的版本併案審查。當然，國民黨也要提出自己的版本。不過，關於國民黨的版本，現在究竟長成怎樣，大家莫衷一是，沒有一個確定版本，到底是3500億？5000億？8000億？9000億？不知是誰說的算。原因是什麼，很簡單，如果國民黨現在是一條狗，這隻狗的頭跟尾巴，都想要擺動對方，偏偏力道又不夠，所以看上去，這條狗就僵在那了。」

「國民黨的頭現在心心念念的，可能就是習鄭會了。但是，習近平現在心裡，怎麼樣把在德黑蘭承諾的東西討回來，應該是第一要務，怎麼會有時間理鄭麗文呢？今天多篇報導指出，鄭麗文找了國民黨立委來談國防預算，結果不歡而散，因為國民黨區域立委都知道在地方跑被貼上『親共擋國防』，說有多難看就有多難看。但鄭麗文居然沒在怕的，還傳出鄭主席直接開嗆，要美國人來找我談啊！」

他接著說：「據說美國還真的有去找國民黨談，而且態度很強硬，要求國民黨限期讓預算條例開始審查，任憑國民黨怎麼解釋說自己不擋軍購，只是因為民進黨政府如何如何……美國人只回了一句，那是你們的事情。的確，我們一直講一直講，別的國家不會管你內部政黨紛爭如何，特別是美國，他們只問你為什麼做不到而已。」

「不知道最近伊朗被美國加上以色列這樣處理，有沒有給國民黨一些靈感了？川普當政的美國，信條叫做：『Peace through Strength』（實力帶來和平），沒有動作，只有口號，這是川普領導下的美國無法接受的。反對這個主張，或是阻礙美國實現這個主張的，川普就會讓你見識到，美國的實力是什麼。」

最後周軒酸，「國民黨老早就忘了，自己從中國被老毛打到台灣來，還能活到現在，根本上就是吃美國版世界秩序的紅利，不然國民黨早就被老毛吃乾抹淨了，現在居然覺得自己可以聯合老毛的徒子徒孫反過來敲美國竹槓，到底是誰給的勇氣？我確定不是梁靜茹。」

