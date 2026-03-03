綠委問若藍提3500軍購是否傷害國安？卓榮泰：打三折不成原型

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

國民黨中央支持3500億軍購特別預算，與多數國民黨立委意見分歧，週四黨團大會將進行最後版本確認。民進黨立委李坤城今天在立法院會質詢卓榮泰時問及，如果國民黨團最後送出的是國民黨主席鄭麗文3500億的版本，對於國家的安全會造成怎樣的傷害？卓榮泰直言，國防不能夠打折扣，「打三折、打三分之一那就不成原形」，盼立法院能夠合理審查1.25兆軍購並做合理的調整。

卓榮泰表示，如果是有這樣的版本出現，「我會非常的遺憾」。因為在1.25兆的特別預算和條例當中，政府清楚的告訴國人三大目標，一個就是台灣之盾，是整個台灣安全的很關鍵的力量設施，另一個就是用AI高科技導入擊殺鏈的新式武器，第三個是國防相關聯的國防軍工產業，「無論切到哪一塊都不是一個整套的國家安全體系所需要的」。

卓榮泰表示，有人說國防安全體系這一塊要編入以後的年度預算，但他認為，國防安全體系可以讓我們國內的產業急速的升級，而且是有計畫的在8年內快速的朝向世界先進國防產業裡面的升級，如果編到年度預算又要產生其他的排擠作用，所以還是要懇請立法院依照行政院院版1.25兆的國防特別預算條例和預算內容，能夠予以合理的審查裡面的適當與不適當，做若干合理的調整，我們都能夠合理的來討論。

卓榮泰說，但是如果一切把它切到只剩下三分之一，那對我們整體的架構會產生非常大的影響。看看現在戰爭的發展，又要保護自己，又要有適度的還擊的能力，同時當自主的國防沒有辦法實現的時候，依靠外來的整個力量，到時候會產生很大的一個斷層的落差，所以他希望這三點能夠同時達到。

李坤城表示，無論是關稅或是軍購，如果我們跟美方已經有談定了，但在野黨有不同的意見要推翻，相信對於台灣跟美國的關係也會受到影響。

卓榮泰強調，國防不能夠打折扣，打三折、打三分之一那就不成原形，所以他認為1.25兆的國防預算合理的審查，就內容，他要求國防部提出清楚的說明來據理力爭，講到讓委員能夠來支持，也讓美國可以及時的提供給台灣這些先進的AI設計的武器，讓我們能夠除了自保 ，更有能力發展自己的國防軍工產業。

