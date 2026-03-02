台日安保合作在高市日相任內若無突破 學者：未來更不可能

日本首相高市早苗。（美聯社檔案照）

中日關係緊張，即便在日本首相高市早苗2.0內閣組建後，也不見趨緩態勢。東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠今（2）日指出，回顧日中建交至今，中日衝突通常都會在兩年內改善，高市與中國國家主席習近平在今年底APEC峰會中的互動值得關注；淡江大學國際事務與戰略研究所兼任教授荊元宙則直言，若高市早苗任內無法針對台日安全合作做出突破，可以預言，看不出未來其他首相做出突破的可能性。

新台灣國策智庫外交研究小組今日舉辦「日中衝突與台灣有事」圓桌會議。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠引言指出，回顧日本與中國建交以來，幾乎每次衝突都在隔年改善，推估這次中日關係緊張應也不會超過兩年；目前日中衝突尚無落幕跡象，但可觀察今年底在中國深圳登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會中，中國國家主席習近平與高市早苗的互動。

林泉忠也點出高市早苗政府的台日合作方向，台日經濟夥伴協定（EPA）將有進展，並帶動台日人工智慧（AI）晶片生產，台日也將發展非紅供應鏈合作，並深化安全對話機制。

民進黨立委陳冠廷指出，台日敘事模式在2000年代至2010年代缺乏主體性，期盼未來台灣能以自己的羅盤發展台日關係。

安全合作方面，陳冠廷認為，隨著台灣影響力增加，日本在第一島鏈需要台灣，台灣也需要日本，台日是對等關係，隨著日本防衛投資逐漸增加，往GDP佔比2％邁進，台日在低軌衛星、無人載具方面具有合作潛力。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任教授荊元宙分析，過往中日關係「壞也壞不到哪裡去」，通常壞一兩年就會轉好，但這次中日關係緊張態勢不同，背後原因是日、中兩國國力差距逐漸擴大，導致中國國家主席習近平的手段愈趨強硬，美中領導人4月見面後，中日關係將如何發展，值得觀察。

荊元宙也直言，高市早苗目前坐擁史上最高的民意授權，若台日關係在高市早苗任內無法有效提升，在安全合作領域有所突破，也可以說，看不出未來還有其他首相有突破的可能。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，台海周遭是日韓海上生命線，日本有高達92％能源運輸會經過台海，與台灣享有共同利益，中國威脅不僅是台灣生存問題，更是整個區域長治久安的問題；若台灣變成中國一部分，花蓮將成為中國東部戰區花蓮基地，屆時共軍只要出動船艦、戰機，就能立刻截斷西太平洋航運，攸關日本存亡危機。

蘇紫雲也說，與烏克蘭、以色列不同，台灣與中國相隔易守難攻的台灣海峽，但台灣必須先把自己顧好、不要讓日本擔心，才能讓台日夥伴關係更加深化、長久；1996年台海飛彈危機至今30年，台灣要「轉大人」，關鍵是台灣是否有自我防衛決心，喊話台灣國會別再讓人民失望。

新台灣國策智庫外交研究小組今舉辦「日中衝突與台灣有事」圓桌會議。左1為淡江大學兼任教授荊元宙。（記者方賓照攝）

