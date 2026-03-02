民進黨高市議員初選民調登場 第6選區有效電話未達標明晚繼續

高雄市議員綠營初選民調登場，議員簡煥宗深夜提醒選民，今晚電話民調尚未完成，明天繼續。（擷取自簡煥宗臉書）

民進黨高雄市議員初選民調今（2）日起展開，首日晚間由第6選區（旗鼓鹽）、第11選區（林園、大寮）打頭陣。截至今晚10點，第11選區已完成民調，但第6選區有效電話數量尚未達標，為避免影響民眾作息，決定明（3日）晚繼續。

第6選區民進黨提名2席，現任議員李喬如、簡煥宗都登記爭取連任，另有新人林哲弘。今晚的電話民調由黨中央抽籤選出3家民調公司，每家都要完成1068通有效電話，對於人口較少的選區而言，由於母體變小，要在一晚完成的困難度相對較高。

果不其然，人口數較少的第6選區，今晚就碰到這種情況。截至今晚10點，三家民調公司均未達標，各只有完成900多通有效電話，雖然依照規定可打到10點半，李喬如與簡煥宗向中央反映，轄區不少舊部落，許多老人家都比較早睡，再打下去可能會妨礙民眾作息，黨中央因此決定明晚繼續。

據了解，第6選區今晚的拒訪率不低，進一步分析原因，應是從去年起，一連串的民調電話已引起選民不耐，有人一接電話就表明不受訪。

此外，第11選區提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達等4人登記，今晚順利完成電話民調，黨中央將於明天公布結果。

