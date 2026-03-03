看美軍斬首哈米尼 中共國師竟崩潰到「承認」台灣已獨立！

李毅崩潰到「承認」台灣已經實質獨立。（圖翻攝自YT:李毅看世界）

美國、以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，成功擊殺最高領袖哈米尼及40多名軍政高層，震驚國際。今年初聽到美國生擒委內瑞拉強人總統馬杜羅後，氣到哽咽甚至自搧巴掌的中共「國師」、知名武統學者李毅，近日也針對伊朗事變發表評論，沒想到他竟然崩潰到「承認」台灣已經實質獨立！

李毅週日（3/1）上傳影片談美軍出動短短一天就將哈米尼斬首一事，提到1月份美軍也是花不到一個晚上就把馬杜羅從總統官邸抓回紐約，有別於當時氣到在鏡頭前自搧巴掌，這次李毅似乎比較冷靜，但他還是忍不住抱怨，稱人家美國跨洋作戰到委內瑞拉、到伊朗，那都是幾千公里起跳，中國距離台灣才100多公里，怎麼就遲遲拿不下？

李毅表示：「我感慨萬千啊，這是美國在教中國怎麼做人啊！我們是聯合國五大常任理事國中，唯一還沒有統一祖國的國家呀！怎麼解決台灣問題就這麼難哩？你從美國抓馬杜羅、斬首哈梅內伊（哈米尼）的情況來看，我們台灣問題太容易解決了呀！」

讓人感到意外的是，接下來李毅竟然說「我們96年，台灣走向實質台獨……」，但馬上他又趕忙補充，宣稱是他最近看歐美的報刊雜誌、電視新聞，都說台灣是主權獨立的國家，「人家從96年就獨立，自己選總統，世界上有個不要臉的國家叫『中國』，還非要說台灣是它的『一個省』，說要統一……現在全世界就中國不認，台灣選總統當選的事我們一律不報導，也不承認，然後非要說台灣選的是領導人……。台灣現在85%、90%、95%的選民，都不否定台灣是個主權獨立的國家。」

但話鋒一轉，李毅又開始「練肖話」，稱要解決台灣問題，讓全世界都接受台灣是中國的事實，「就是明天一早把美國、日本、歐洲等國的大使找來，說96年開始，我們中國叛亂份子、分裂份子竊取台灣的領導權，在中國台灣省成立國家選總統，我們從明天早上開始不允許了，台灣必須回到96年以前，恢復選台灣省長，選總統就是台獨嘛！」

李毅吹噓起中國軍武、經濟發展得嚇嚇叫，要收個台灣、恐嚇歐美還不容易？「我們養了這麼強大的軍隊，台灣就在我們鼻子底下，我們從96年忍到現在，不忍了，叫他們回去轉告各國領導人，台灣必須恢復到96年以前，而且台灣任何政黨的正黨級、副黨級人士，誰說台獨24小時以內就斬首，說到做到。歐美要是不同意，我們就賣掉1萬億美元國庫券，賣掉2萬億美元債券，我們還是照幹！」

李毅這番明顯再度崩潰的發言引來大批網友留言，「這次沒打自己耳光，差評！」、「想看你再打自己兩耳光」、「你是喝多了多少假酒啊？才能說出這種瘋話？」、「李老師不抽自己耳光不過癮」、「還教授呢，再扇幾個耳光。我進來看扇耳光，正失望，債券賣給誰呢？」、「還在做武統夢呢？老李，你有生之年看不到的，習跟他的大共就是軟泡，撈錢割韭菜在行，其他的不行」。

李毅1月份得知美國一夜之間就讓委內瑞拉馬杜羅政權垮台時，氣到自搧巴掌，還在鏡頭前哽咽。（圖翻攝自YT：李毅看世界）

