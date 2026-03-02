為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀切結書沒勾「雙重國籍」 吳思瑤：民眾黨要成為最大詐騙集團？

    2026/03/02 12:08 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍其立委資格惹議，《鏡報》今揭露，李貞秀上個月在立法院報到簽切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯使公務員登載不實罪，有登載不實疑慮。對此，民進黨立委吳思瑤今受訪時質問，民眾黨要成為台灣最大的詐騙集團嗎？直至今日民眾黨人士仍在包庇、護航李貞秀違法就職的行為。

    吳思瑤表示，這就是最大的詐騙，如果李貞秀在就職前所填寫的文件上公然欺騙，不僅違反「刑法」使公務員登載不實罪，更是公然向台灣法治對幹、藐視台灣法治的行為。

    她強調，自己很早就拿出立委就職前的切結書，113位立委都必須勾選相關項目，若李貞秀在文件上行使詐騙、登載不實，使立法院依據錯誤訊息讓她就任立委，就是視台灣法治於無物，更是惡劣的詐騙行為。

    此外，吳思瑤也點名國民黨立委翁曉玲，翁這位「立院我最大」立委，竟然還想包庇「我最大立委未遂」的李貞秀，稱要以她的名義幫李貞秀索資，不僅公然包庇，更是為違法就職的李貞秀遂行刺探國家機密的共犯、幫凶，翁曉玲法律出身，切莫成為共犯或同謀。

