    首頁 > 政治

    「CK楊」喊沒美方報價書應暫緩審軍購 黃國昌：支持強化國防但不允許貪汙

    2026/03/02 12:11 記者黃政嘉／新北報導
    「CK楊」楊建綱昨在臉書發文強調軍購審查不能沒有底線，若沒有美方報價書應暫緩審議，民眾黨主席黃國昌表示，他不理解楊為何說此番話，民眾黨支持強化台灣國防，但不允許貪汙、浪費。（記者黃政嘉攝）

    國防採購特別條例草案將排入6日院會，啟動付委審查程序，但國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱昨在臉書發文強調審查程序不能沒有底線，要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，沒有報價書的，應暫緩審議；民眾黨主席黃國昌今天受訪回應，他不理解楊為何說此番話，民眾黨支持強化台灣國防，但不允許貪汙、浪費，且付錢買的東西，就要拿到武器，面對軍購特別條例審查，立法院須善盡職責支持台灣國防，也要站在納稅人的立場，為國人把關。

    楊建綱昨在個人臉書發文強調，「國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線」，他要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查，沒有報價書的，暫緩審議。

    黃國昌今在新莊宣布「新北最會唱 哥哥姊姊金嗓大賽」活動後接受媒體聯訪，對於楊建綱的意見，黃國昌說，他不認識楊建綱，也不理解他為什麼會說這樣的話，民眾黨的立場支持強化台灣國防，但不允許貪汙、浪費，而且要求用台灣人付錢買的東西 ，就要拿到武器。「台灣是只要付錢了就安全，還是要拿到武器才安全？」他提醒大家，台灣人到目前為止已經付了6000億元買了武器，卻還沒到貨。他說，接下來面對軍購特別條例審查時，相信立法院必須善盡職責，一方面支持台灣國防，另一方面也要站在納稅人的立場，為國人把關。

