    首頁 > 政治

    台南市長選舉》陳亭妃挑戰多 謝龍介「跳過陳、狂打賴」

    2026/03/01 19:35 記者王姝琇／台南報導
    民進黨台南市長參選人陳亭妃。（資料照）

    民進黨台南市長參選人陳亭妃。（資料照）

    九合一大選縣市長選戰持續升溫，民進黨提名立委陳亭妃出戰台南市長選戰，要守住綠營大本營，對手是國民黨立委謝龍介。過去兩人5度交手，謝龍介都居下風，外界評估：「謝龍介很難贏，陳亭妃能贏多少才是關鍵！」

    有鑑於黃偉哲市長兩任選戰對上謝龍介都贏得很驚險，此次外界更關注，民進黨恐在面對國人不滿執政黨情緒下，「陳亭妃能要贏得漂亮，才是真的贏！」陳亭妃獲民進黨提名後，宣示要打破賴清德連任台南市長時創下的72.9%得票率。另一挑戰，就是她能否擔綱關鍵「母雞」團結所有議員參選人，在台南市議會拿下過半席次，尤其初選時「挺憲派」擁20多位議員，接下來能否與陳「合作無間」，至今多數仍在觀望。外界討論至今，謝龍介似乎對陳亭妃起不了威脅？暫且都仍是「陳勝、謝敗」。

    面對在地方有高知名度的陳亭妃，謝也不完全沒機會。謝龍介將眼光放遠、喊話中間選民與藍營基本盤，將矛頭指向2028年總統大選，直言：「現在面對的是賴清德總統2028年保衛戰，要翻轉，就要先贏下台南市長大位。」這般的「跳過陳亭妃、狂打賴清德」成為藍營戰略主軸，強調正面清廉形象、訴求改革、找回台南光榮感，期盼能激起更多中間選民共鳴。

    整體而言，目前台南市選情仍呈現「綠營基礎盤穩固，藍營力拚擴大中間選民影響力」。初期民調顯示，陳亭妃領先，但選戰還有一段時間，中間選民動向，以及民眾對執政的中央政府評價，甚至是否出現「第三方勢力」，都可能左右選情變化。

    國民黨台南市長參選人謝龍介。（資料照）

    國民黨台南市長參選人謝龍介。（資料照）

    圖
    圖 圖 圖
