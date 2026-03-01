為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新人郭凡爭取參選北市松信 王定宇相挺：政治不能都是相同臉孔

    2026/03/01 19:13 記者何玉華／台北報導
    爭取民進黨提名參選台北市松山信義區議員的新人郭凡，舉行音樂會造勢，立委王定宇（左）到場支持。（記者何玉華攝）

    爭取民進黨提名參選台北市松山信義區議員的新人郭凡，舉行音樂會造勢，立委王定宇（左）到場支持。（記者何玉華攝）

    民進黨在台北市議員第三選區將提名4席，除了現任3人爭取連任外，還有前議員呂瀅瀅回鍋參選，以及年輕的新人郭凡；郭凡從最早投入選舉時的靦腆，逐漸展現親民的一面，今（1日）在民生社區公園舉辦音樂會造勢，黨內湧言會從政夥伴都到場為他加油，立委王定宇特地從台南北上相挺說，「若政治都是一樣的臉孔，是沒有希望的」，一個城市要有願景，要栽培新世代，讓城市有新的希望。

    今天下午除了王定宇出席音樂會，還有立委林楚茵、基隆市議員鄭文婷、新北市議員黃淑君、李宇翔、桃園市議員黃瓊慧、台北市議員林延鳳、顏若芳等人，以及歌手楊烈。鄭文婷、黃瓊慧形容郭凡最初害羞的樣子，讓陪他掃街的人要熱情介紹，經過幾個月的學習，現在掃街完全展現親民的一面，學習力相當強。林楚茵現場演唱歌曲炒熱氣氛。

    郭凡曾在王定宇國會辦公室擔任助理，負責外交等相關主題；王定宇說，近期元宵節活動相當多，他特地搭高鐵北上推薦郭凡，因為多年前是前輩幫他搭好政治舞台，把他推上政治舞台，現在他有責任要把優秀的年輕人推出來，支持年輕人。

    王定宇提到中東的情勢有感而發說，台灣能夠在藍天白雲公園內一起討論公共政策、一起決定城市的未來，是很幸福的；松信地區的選民可以用選票自己決定要栽培一個優秀的青年，這是幸福、也是權力，「幸福跟權力不是自然的」，是透過很多人犧牲努力才有，喪失卻只要一瞬間，所以要珍惜。

    他提到自己小時候，父母們辛苦、委屈自己來成就孩子，政治也一樣，這一代辛苦一點，是為了栽培優秀的下一代，「若政治都是一樣的臉孔，是沒有希望的」。話鋒一轉，提到「台北市已經睡了10年沒有改變」，像是「停在原地等人家追上」；一個城市要有願景，要有新刺激，透過新世代，栽培郭凡這樣的年輕人，會讓城市有新的希望。

    除了王定宇出席音樂會，還有立委林楚茵、基隆市議員鄭文婷、新北市議員黃淑君、李宇翔、桃園市議員黃瓊慧、台北市議員林延鳳、顏若芳等人。（記者何玉華攝）

    除了王定宇出席音樂會，還有立委林楚茵、基隆市議員鄭文婷、新北市議員黃淑君、李宇翔、桃園市議員黃瓊慧、台北市議員林延鳳、顏若芳等人。（記者何玉華攝）

