美伊戰爭》批中國藉撤僑矮化我國 陳冠廷：台灣會擔起保護國人責任

美國聯手以色列對伊朗發動軍事攻擊，中國駐以色列大使館今晨宣布持「台胞證」可登記撤離以色列，呼籲中國公民「港澳台同胞」撤離至埃及避險。民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。

陳冠廷指出，撤僑屬於高度敏感的主權行為。中共卻在危機時刻以「台胞證」作為條件，等於將人道協助與政治前提綁在一起，試圖在國際場域中壓縮台灣的主體空間，藉機矮化台灣的國格，這樣的安排，本質上就是在動盪中進行政治算計。

他直言，中國在中東局勢緊張之際，連自身國人的撤離與安全安排都尚未完全處理妥善，卻急於對台灣國人釋出帶有政治前提的訊息，顯見其優先考量並非單純的人道救援，而是藉此強化對台灣的政治敘事。

陳冠廷強調，外交部已明確說明，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，應直接聯繫我國駐外館處，台灣有能力，也有責任保護自己的人民。若以「台胞證」登記撤離，不只是行政程序問題，更涉及身分認定與資料掌握的長期風險。在當前複雜的國際局勢下，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，都必須審慎評估。

陳冠廷重申，他理解海外國人在衝突升溫下的焦慮與不安，人在危急時刻尋求協助是人之常情，政府更應提供明確且可信賴的管道與支持。台灣會承擔起保護國人的責任，也會在國際合作框架下確保撤離機制順暢運作。

