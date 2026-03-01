台中超印「馬上有錢」KPI無極限 民眾開啟「春聯尋寶大賽」

台中超印「馬上有錢」春聯KPI無極限，連路樹都遭殃。（民眾提供）

台中市府耗資超過648萬元，責成各局處及區公所印製131萬多張「馬上有錢」春聯，春聯由市長盧秀燕落款，有民眾在南屯大墩路、北屯梅川西路拍到樹幹貼滿春聯，笑稱「連樹都要搶錢」，李姓民眾直呼要開啟「春聯尋寶大賽」，民進黨台中市議員江肇國砲轟，盧秀燕把鄰長當成KPI（關鍵績效指標）打手，只在意「政治門面」。

「我們台中國市長要求春聯KPI ，連路樹都要出來承擔」！228連假期間，民眾在梅川西路、大連路口拍到「馬上有錢」貼滿樹幹，直呼誇張，由於先前有里鄰長line群組要求確認春聯發放狀況，不排除為鄰長要貼完春聯草率了之。

民眾在脆（Threads）社群上發起第一屆「不貼在門邊的春聯尋寶」大賽，李姓網友曬出電線桿貼「馬上有錢」春聯，公車外也有，網友挑戰曬出滿滿春聯電線杆畫面，還有工地鐵皮外牆貼3張、布告欄被貼上14張春聯。

中市府強調還有玖壹壹樂團，寫下家戶版「馬上有錢」及隱藏版「超級馬利」、「龍馬有春」春聯供選擇，對於路樹貼春聯則不回應。

