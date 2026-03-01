王鴻薇陪掃市場 讚楊智伃是空戰接班人

立委王鴻薇陪同議員參選人楊智伃到南京公寓市場拜票。（楊智伃團隊提供）

台北市議員第3選區（松山、信義），國民黨新人參選爆炸，立委王鴻薇今早（1日）陪同前國民黨中央發言人楊智伃到南京公寓市場掃街，推薦楊空戰能力強，是她跟徐巧芯的接班人。楊說，松信有2席新人的空間，她希望能承接王、徐兩人的戰力。

王鴻薇稱讚楊智伃過去擔任國民黨發言人期間表現「非常亮眼」，敢講、敢衝、敢做，是極具戰力的政治新秀。這次松山信義議員選舉，新人輩出、競爭激烈，因此更需要具備論述能力與空戰實力的戰將。王鴻薇日前陪同另一新人許原榮掃街，她認為許原榮跟楊智伃是截然不同的人，「楊智伃年輕，空戰能力非常強；許原榮在地方服務非常久，資歷也很深」。

王鴻薇還說，她與徐巧芯進入立法院後，松山信義確實需要具備空戰能力的接班人。楊智伃過去歷練完整，論述精準、膽識過人，是能夠承接戰力的合適人選。

楊智伃感謝王鴻薇力挺，直言王鴻薇是她心中的「空戰女神」，仗義直言、俠女形象深植人心。並指王鴻薇近年歷經選舉與罷免風波，跟她一樣被惡意提告、濫訴，最終都獲檢調不起訴，證明堅持說真話、做正確的事終將獲得司法還以清白。她期許自己承接這份面對不公義時的勇敢與論述實力，讓選民在她身上也看見相同的正義與希望。

掃街過程中，市場攤商與支持者也以行動表達祝福與支持。有人送上熱騰騰的炸雞，象徵「機不可失」；有攤販遞上白蘿蔔，祝福「好彩頭」；也有支持者送上蒜苗，高喊「凍蒜」，為楊智伃加油打氣。

楊智伃說，她是松山信義參選人中最年輕的女性，將貫徹「戰力傳承、女力接棒」的目標，學習王鴻薇直言敢戰的風格，並且深入基層、強化空戰論述，爭取在4月電話民調中脫穎而出。

