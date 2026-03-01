為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨台中市長人選月底民調出爐 楊瓊瓔：贏的就是提名人 輸的就是助選員

    2026/03/01 12:05 記者歐素美／台中報導
    楊瓊瓔強調，遵循黨的協調機制，民調結果出來贏就是贏，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選。（記者歐素美攝）

    楊瓊瓔強調，遵循黨的協調機制，民調結果出來贏就是贏，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選。（記者歐素美攝）

    爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天參加潭水亭新春團拜，被媒體問到台中市長民調是否能在3月底順利完成？若民調結果十分接近是否會有變數？楊瓊瓔強調遵循黨的協調機制，民調結果出來「贏就是贏」，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選。

    楊瓊瓔今天上午出席台中市潭子區潭水亭新春團拜，媒體詢問國民黨昨公布宜蘭縣長提名電話民調結果，台中市長民調有機會在3月底順利落幕？若民調結果很接近，是否會有變數？

    楊瓊瓔表示，我們本來就照著協調的機制走，3月底之前完成民調，萬一雙方民調很接近也沒有這種疑慮，因為大家都守協調的機制，民調出來贏就是贏，最重要的，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選，她再次強調「贏就是贏」，沒有疑慮。

    楊瓊瓔說，潭水亭是潭子的信仰中心，感謝觀音媽的保佑，讓大家在執行宗教、藝術及文化等各種活動更加順暢，尤其目前的主委名叫林玉鶴，「鶴」台語諧音「好」，祝福大家「這也好、那也好」。

    至於在月底民調前是否會舉辦造勢活動？楊瓊瓔強調，就是按照既定的腳程，她就是30幾年來一直在為鄉親解決問題的實力累積，還是會按步就班爭取市民的支持。

    立委楊瓊瓔及多位市議員皆出席潭水亭新春團拜。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔及多位市議員皆出席潭水亭新春團拜。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔及多位市議員皆出席潭水亭新春團拜。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔及多位市議員皆出席潭水亭新春團拜。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播