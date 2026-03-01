國民黨台中市長人選月底民調出爐 楊瓊瓔：贏的就是提名人 輸的就是助選員

楊瓊瓔強調，遵循黨的協調機制，民調結果出來贏就是贏，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選。（記者歐素美攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔，今天參加潭水亭新春團拜，被媒體問到台中市長民調是否能在3月底順利完成？若民調結果十分接近是否會有變數？楊瓊瓔強調遵循黨的協調機制，民調結果出來「贏就是贏」，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選。

楊瓊瓔今天上午出席台中市潭子區潭水亭新春團拜，媒體詢問國民黨昨公布宜蘭縣長提名電話民調結果，台中市長民調有機會在3月底順利落幕？若民調結果很接近，是否會有變數？

楊瓊瓔表示，我們本來就照著協調的機制走，3月底之前完成民調，萬一雙方民調很接近也沒有這種疑慮，因為大家都守協調的機制，民調出來贏就是贏，最重要的，贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選，她再次強調「贏就是贏」，沒有疑慮。

楊瓊瓔說，潭水亭是潭子的信仰中心，感謝觀音媽的保佑，讓大家在執行宗教、藝術及文化等各種活動更加順暢，尤其目前的主委名叫林玉鶴，「鶴」台語諧音「好」，祝福大家「這也好、那也好」。

至於在月底民調前是否會舉辦造勢活動？楊瓊瓔強調，就是按照既定的腳程，她就是30幾年來一直在為鄉親解決問題的實力累積，還是會按步就班爭取市民的支持。

立委楊瓊瓔及多位市議員皆出席潭水亭新春團拜。（記者歐素美攝）

