    首頁 > 政治

    日月潭、阿里山風景區 藏兩處228抗爭紀念碑

    2026/02/28 13:06 記者吳亮儀／台北報導
    國家風景區內也有紀念二二八事件的紀念碑。（交通部提供）

    228和平紀念日連續假期期間，交通部公布在日月潭、阿里山國家風景區裡，有兩處紀念228事件期間，一般人民和原住民為了保護民眾，奮力挺身而出對抗國民政府部隊胡亂殘殺人民，推薦值得大家花時間走訪、瞭解。

    交通部說明，連假期間，很多民眾會到全台各地的國家風景區度過假期，日月潭、阿里山、北海岸和大鵬灣等都是闔家春遊的好選擇，但和平紀念日除了欣賞風景，在日月潭與阿里山這兩個景區附近，都曾經發生過與228相關的歷史事件，現在分別設有「二二八事件烏牛欄戰役紀念碑」，以及「阿里山達邦部落二二八紀念碑」。

    「二二八事件烏牛欄戰役紀念碑」是指當年在台中三二事件後，3月6日台中民兵組成了二七部隊準備抗爭，但在國府援軍開始登陸台灣之後，為免波及市區無辜，於3月12日決定撤往埔里，但當時已剩不到百人。

    3月16日，由黃金島率領的小隊，在埔里烏牛欄橋，與前來掃蕩之中央整編廿一師之四三六團第二營發生遭遇戰，當時二七部隊在烏牛欄戰場只有30多人，而四三六團第二營卻有200餘人。

    為了紀念此一戰事，2004年南投縣政府在戰事發生地點，設立了二二八事件烏牛欄戰役紀念碑，關於戰役內容，碑文作如是描述「縣境最激烈之戰役」。

    「阿里山達邦部落二二八紀念碑」則是紀念，在二二八事件爆發後，許多阿里山的鄒族人至山下支援抗爭，但也因此遭到秋後算帳，如鄒族領袖被以貪污、匪諜等名義遭逮捕後槍決，造成鄒族菁英折損。

    為紀念二二八事件，1996年2月28日，由阿里山鄉公所興建的二二八紀念碑於達邦落成，此碑以1989年的嘉義二二八紀念碑為藍圖縮小尺寸而成。

    國家風景區內也有紀念二二八事件的紀念碑。（交通部提供）

    熱門推播