真是豆腐渣！中國公路才剛準備啟用 無風無雨竟裂「肝腸寸斷」

原本應該平整的雙線道柏油路面發生大規模崩塌，整段道路呈現驚人的「肝腸寸斷」奇觀。（取自微博）

中國工程品質再度踢到鐵板！位於海南省瓊海市博鰲鎮的一條省級在建道路「九曲路」，原定近期完工啟用，不料竟在尚未通車的情況下發生嚴重路面滑塌。由於事發當時當地無風無雨，也無超重車輛經過，這起「未用先塌」的離奇事故引發大批中國網民質疑又是「豆腐渣工程」。

從現場流出的照片可以看到，原本應該平整的雙線道柏油路面發生大規模崩塌，整段道路呈現驚人的「肝腸寸斷」奇觀。路基疑似發生大面積位移，導致瀝青路面像是被巨力硬生生撕裂、扭曲，原本筆直的白線變得支離破碎，路面高低落差極大，崩裂的柏油塊層層疊疊，彷彿遭到強震襲擊後的慘狀。

綜合中媒報導，這起事故發生於2月11日上午。海南省交通運輸廳直到26日才正式回應，初步判定事故原因是路段原址為廢棄河道，地下淤積大量軟土，而施工單位對地基處理（軟基處理）不到位，導致上方路面負載超出承載能力，最終釀成滑塌。

誇張的是，這條道路雖為省級項目，但因尚未竣工移交，甚至連電子地圖都還沒標註，就已經「崩壞」在起跑點上。對於網傳「黃土直接鋪瀝青」的說法，官方則趕緊澄清稱流程符合規範，問題出在底層而非路面。

海南省交通廳表示，目前修復工作已全面啟動，預計於 3 月中旬完成，並宣稱將對施工、建設、監理、設計等責任單位進行追責。目前當局已針對全省同類路段展開「地毯式」排查，試圖平息外界對於公共工程安全性的高度疑慮。

