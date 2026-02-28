228追思鹿窟事件全村900人遭逮捕訊問 蔡美華籲守護民主

民進黨汐金萬區議員初選參選人蔡美華訪鹿窟事件發生地，擦拭紀念碑的碑文，呼籲國人面對歷史守護台灣自由民主。（蔡美華提供）

今天是228事件79週年，民進黨新北市汐金萬區議員初選參選人蔡美華，前往汐止與石碇交界處的鹿窟事件發生地，是威權白色恐怖沉痛的一頁，她擦拭紀念碑的碑文，希望國人面對歷史，理解這段歷史，繼續守護台灣民主自由、共融社會。

蔡美華表示，1947年的228事件，從查緝私菸的衝突開始，迅速蔓延全台，隨後而來的是長達數十年的白色恐怖。1952年的鹿窟事件，是那段歷史中最沉痛其中一頁。

新北汐止與石碇山區交界「玉桂村」因被指為「匪諜基地」，軍警大舉進入，整個村落近900人被國民黨政府逮捕訊問，其中有數十人遭判處死刑，家庭破碎。

蔡美華表示，她到鹿窟事件發生地擦拭紀念碑的碑文，是她過去訪問德國時，了解二戰後的德國，民眾和孩子們自發擦拭絆腳石（Stolpersteine），與歷史對話，讓記憶不蒙塵，也是轉型正義的一環。

蔡美華指出，前一段日子因為《世紀血案》電影風波，社會各界更願意了解台灣的歷史記憶，面對歷史，願意承認傷痕，提醒民主與自由從來不是理所當然，而是無數民主前輩付出代價，如今才能夠平靜談論、安心生活，她希望民眾在追思與理解之中，更珍惜、守護得得來不易的自由民主。

