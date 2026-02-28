為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    228追思鹿窟事件全村900人遭逮捕訊問 蔡美華籲守護民主

    2026/02/28 12:58 記者盧賢秀／新北報導
    民進黨汐金萬區議員初選參選人蔡美華訪鹿窟事件發生地，擦拭紀念碑的碑文，呼籲國人面對歷史守護台灣自由民主。（蔡美華提供）

    民進黨汐金萬區議員初選參選人蔡美華訪鹿窟事件發生地，擦拭紀念碑的碑文，呼籲國人面對歷史守護台灣自由民主。（蔡美華提供）

    今天是228事件79週年，民進黨新北市汐金萬區議員初選參選人蔡美華，前往汐止與石碇交界處的鹿窟事件發生地，是威權白色恐怖沉痛的一頁，她擦拭紀念碑的碑文，希望國人面對歷史，理解這段歷史，繼續守護台灣民主自由、共融社會。

    蔡美華表示，1947年的228事件，從查緝私菸的衝突開始，迅速蔓延全台，隨後而來的是長達數十年的白色恐怖。1952年的鹿窟事件，是那段歷史中最沉痛其中一頁。

    新北汐止與石碇山區交界「玉桂村」因被指為「匪諜基地」，軍警大舉進入，整個村落近900人被國民黨政府逮捕訊問，其中有數十人遭判處死刑，家庭破碎。

    蔡美華表示，她到鹿窟事件發生地擦拭紀念碑的碑文，是她過去訪問德國時，了解二戰後的德國，民眾和孩子們自發擦拭絆腳石（Stolpersteine），與歷史對話，讓記憶不蒙塵，也是轉型正義的一環。

    蔡美華指出，前一段日子因為《世紀血案》電影風波，社會各界更願意了解台灣的歷史記憶，面對歷史，願意承認傷痕，提醒民主與自由從來不是理所當然，而是無數民主前輩付出代價，如今才能夠平靜談論、安心生活，她希望民眾在追思與理解之中，更珍惜、守護得得來不易的自由民主。

    民進黨汐金萬區議員初選參選人蔡美華訪鹿窟事件發生地，呼籲國人面對歷史守護台灣自由民主。（蔡美華提供）

    民進黨汐金萬區議員初選參選人蔡美華訪鹿窟事件發生地，呼籲國人面對歷史守護台灣自由民主。（蔡美華提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播