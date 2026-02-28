外傳綠營徵召出戰高虹安？「信賴」醫師吳國治回應了

外傳綠營擬徵召信賴之友會理事長的眼科醫師吳國治，對此他做出回應。（資料照，記者洪美秀攝）

年底新竹市長選舉綠營人選遲未出線，各方揣測不斷，包括多名現任市議員及陽明交大法律教授林志潔都被點名，近期外界又點名新竹市信賴之友會理事長的眼科醫師吳國治可能被徵召，對上爭取連任的「藍白合」市長高虹安。對此，吳國治受訪提到，沒有此事，他既非民進黨員，也從未被徵詢，更別說被徵召。最重要的是他沒有從政規劃與意願。

吳國治更強調，他與立法院永遠的總召柯建銘交情深厚，任何人想見縫插針、挑撥離間，都是浪費力氣做白工。

請繼續往下閱讀...

吳國治說，最近1週確實有點困擾，因為接到不少媒體的詢問電話，他要強調，他沒有收到任何高層或民進黨人士的徵詢，但他長期的政治理念與執政黨的理念相同，在這個立場上他是絕對支持，也認為民進黨把國家帶到正確的方向。

他強調自己已66歲了，最近媒體不斷提到他，讓他頗感困擾。他支持民進黨的政黨理念，但未加入民進黨，他擔任新竹市信賴之友會理事長也是因與總統賴清德理念相同，更是醫界的諮詢委員，對人民醫療健康之事，希望能做出一些貢獻。

他更強調，他跟總召柯建銘認識非常久，也是醫療政策召委，過去很多為人民好的醫療政策都透過柯建銘協助，兩人的好交情根本不會被挑撥，如果有人藉此要見縫插針或挑撥都是白費力氣，並強調他沒有參政的規劃與意願。

民進黨竹市黨部主委施乃如也受訪稱，目前民進黨新竹市長的人選還未確定，市長人選是由黨中央決定，民進黨一定會推出最強最適合的人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法