為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「這個月比其他月份都短少兩到三天」 228誠品也發聲 網友一看泛淚

    2026/02/28 13:21 即時新聞／綜合報導
    誠品分享詩作。（取自誠品臉書）

    誠品分享詩作。（取自誠品臉書）

    今天是228紀念日，誠品書店在粉專分享台灣詩人鴻鴻的詩作〈二二八〉，不少網友心有所感，紛紛留言：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品記得」。

    誠品書店臉書粉專今日上午分享〈二二八〉一詩：

    這個月
    比其他月份
    都短少兩到三天

    這一天
    比其他月份
    都提早來到終點

    這一天
    許多人
    都提早見到黑夜
    但這一天來不及結束


    被槍聲打斷
    被哭聲打斷
    被埋在灰燼底下
    上面鋪滿柏油

    每一年
    都有人為這一天道歉
    但從不知為誰道歉

    每一年
    大家都歡度這一天
    踩在柏油上
    去看電影
    吃PTT介紹的餐廳
    排隊買換季新品

    銅像被蓋上布袋
    沒有人知道
    他在懺悔或竊笑

    多年前的這一天
    78轉的留聲機唱片
    曾這麼唱著
    有誰依稀記得：

    夜做日 日做暝
    黑暗過日 按怎出頭天

    ※所引為日治時期台語歌〈夜來香〉，作詞者為陳達儒。

    該詩作出自鴻鴻《樂天島》，台灣作家向陽曾評，《樂天島》這本詩集的主軸，也可以說是對醜陋的台灣人民族性的針砭，對台灣社會在漫長被殖民情境下堆積的歷史失憶、集體認同喪失，以及社會正義不彰的深沉控訴。

    在誠品貼文下方，網友紛紛留言表示：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品」、「毋通袂記二二八」、「這一夜像是沒有盡頭似的」、「願極權不再降臨世界」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播