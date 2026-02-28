「這個月比其他月份都短少兩到三天」 228誠品也發聲 網友一看泛淚

誠品分享詩作。（取自誠品臉書）

今天是228紀念日，誠品書店在粉專分享台灣詩人鴻鴻的詩作〈二二八〉，不少網友心有所感，紛紛留言：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品記得」。

誠品書店臉書粉專今日上午分享〈二二八〉一詩：

這個月

比其他月份

都短少兩到三天

這一天

比其他月份

都提早來到終點

這一天

許多人

都提早見到黑夜

但這一天來不及結束

就

被槍聲打斷

被哭聲打斷

被埋在灰燼底下

上面鋪滿柏油

每一年

都有人為這一天道歉

但從不知為誰道歉

每一年

大家都歡度這一天

踩在柏油上

去看電影

吃PTT介紹的餐廳

排隊買換季新品

銅像被蓋上布袋

沒有人知道

他在懺悔或竊笑

多年前的這一天

78轉的留聲機唱片

曾這麼唱著

有誰依稀記得：

夜做日 日做暝

黑暗過日 按怎出頭天

※所引為日治時期台語歌〈夜來香〉，作詞者為陳達儒。

該詩作出自鴻鴻《樂天島》，台灣作家向陽曾評，《樂天島》這本詩集的主軸，也可以說是對醜陋的台灣人民族性的針砭，對台灣社會在漫長被殖民情境下堆積的歷史失憶、集體認同喪失，以及社會正義不彰的深沉控訴。

在誠品貼文下方，網友紛紛留言表示：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品」、「毋通袂記二二八」、「這一夜像是沒有盡頭似的」、「願極權不再降臨世界」。

