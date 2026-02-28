「這個月比其他月份都短少兩到三天」 228誠品也發聲 網友一看泛淚

「這個月比其他月份都短少兩到三天」 228誠品也發聲 網友一看泛淚2026/02/28 13:21 即時新聞／綜合報導
今天是228紀念日，誠品書店在粉專分享台灣詩人鴻鴻的詩作〈二二八〉，不少網友心有所感，紛紛留言：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品記得」。
誠品書店臉書粉專今日上午分享〈二二八〉一詩：
這個月
比其他月份
都短少兩到三天
這一天
比其他月份
都提早來到終點
這一天
許多人
都提早見到黑夜
但這一天來不及結束
就
被槍聲打斷
被哭聲打斷
被埋在灰燼底下
上面鋪滿柏油
每一年
都有人為這一天道歉
但從不知為誰道歉
每一年
大家都歡度這一天
踩在柏油上
去看電影
吃PTT介紹的餐廳
排隊買換季新品
銅像被蓋上布袋
沒有人知道
他在懺悔或竊笑
多年前的這一天
78轉的留聲機唱片
曾這麼唱著
有誰依稀記得：
夜做日 日做暝
黑暗過日 按怎出頭天
※所引為日治時期台語歌〈夜來香〉，作詞者為陳達儒。
該詩作出自鴻鴻《樂天島》，台灣作家向陽曾評，《樂天島》這本詩集的主軸，也可以說是對醜陋的台灣人民族性的針砭，對台灣社會在漫長被殖民情境下堆積的歷史失憶、集體認同喪失，以及社會正義不彰的深沉控訴。
在誠品貼文下方，網友紛紛留言表示：「短短幾句，就讓我泛淚」、「謝謝誠品」、「毋通袂記二二八」、「這一夜像是沒有盡頭似的」、「願極權不再降臨世界」。