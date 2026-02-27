劉世芳外甥遭中國查處 學者：政府不能只用口水回應

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，中國這幾年對台施壓模式的延伸，赴中國經商的政治風險正在上升，政府不能只用口水回應，而必須用制度來處理。（資料照）

中國國台辦稱正依法查處我內政部長劉世芳外甥顏文群，前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今天受訪表示，這起事件其實不是單一個案，而是中國這幾年對台施壓模式的延伸，赴中國經商的政治風險正在上升，政府不能只用口水回應，而必須用制度來處理。

洪浦釗說，從最早公布「台獨頑固份子」清單，到後來限制入境、禁止合作，再到影響親屬與企業，中國已經把政治立場與經濟活動綁在一起。當一個人的政治身分，可能影響家人能不能做生意、企業能不能在中國發展，這本身就代表赴中國經商的政治風險正在上升；風險不再只是市場波動，而是政治標籤隨時可能轉化為實質處罰。

洪浦釗解釋，所謂長臂管轄，不只是法律問題，而是一種政治訊號。中國透過清單、分類與公開點名，讓所有人知道，只要政治立場被貼上標籤，壓力就會延伸到經濟與家庭層面。這種操作的目的，不只是懲罰個人，而是製造連坐式的寒蟬效應；它要讓官員、公職人員，甚至一般企業主，在思考立場時開始自我設限。這當然會對政府形成壓力，因為每一次個案都會被放大，試圖讓執政團隊陷入被動回應的局面。

洪浦釗強調，真正需要警覺的，不是某一個人被點名，而是這種模式會不會常態化。當政治分類變成制度工具，壓力就會變成日常風險。這也是為什麼政府不能只用口水回應，而必須用制度來處理。

洪浦釗認為，政府的回應不能只是事後滅火，既然中國已經把政治與經濟綁在一起，政府就必須把風險講清楚。不是要大家不要去，而是要讓企業知道，現在進入中國市場，除了市場風險，還有政治風險，而且這個風險可能隨時出現。資訊透明，比喊口號更重要。

洪浦釗說，也不能讓個人單獨承擔這種壓力。如果政治立場可能影響到家人或企業，那政府就必須表明態度，讓公職人員知道他們不是孤身面對。否則久而久之，大家只會選擇少說話、少表態，這正是中國希望看到的效果。

更重要的是，這也不只是兩岸之間的糾紛。當政治標籤可以跨境影響企業與家庭時，這其實是一種治理工具向外延伸。台灣有必要把這種現象說清楚，讓國際社會理解這是一種制度化壓力，而不是零星個案，當運作模式被看見，它的威嚇效果自然會下降。

洪浦釗指出，這起事件印證的不是誰對誰錯，而是中國已經把政治立場制度化、工具化，當制度成為壓力來源，台灣的回應也必須制度化，而不是臨時反應。這才是面對長期施壓時真正的關鍵。

