為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共為李貞秀劍指劉世芳！沈伯洋：懲治台獨反害慘中國經濟

    2026/02/27 18:02 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委沈伯洋說，中共查處內政部長劉世芳外甥，一定是因為民眾黨中配立委李貞秀的事情，來威嚇主張中國人不能當立委的論述，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋說，中共查處內政部長劉世芳外甥，一定是因為民眾黨中配立委李貞秀的事情，來威嚇主張中國人不能當立委的論述，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。（資料照）

    親中港媒今（27）日報導指控，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即附和，正在依法依規查處，更稱絕不允許支持台獨的人，一邊在中國賺錢。去年甫遭中共發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋說，中共此舉一定是因為民眾黨中配立委李貞秀的事情，來威嚇主張中國人不能當立委的論述，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。

    沈伯洋接受本報訪問時直言，中共此舉一定是因為李貞秀的事情，不會有其他原因，國台辦就是想藉此來威脅劉世芳，中國透過此舉轉移話題，企圖讓中國人擔任我國立委，來操作輿論；再者，中共操作的手段都相當詭異，都習慣調查「跟你有關的人，有沒有在中國投資」，但最後受害的都是中國本身。

    「現在已經沒什麼外資想去中國投資了，中共仍繼續做這種操作！」沈伯洋表示，中共此舉會讓更多人不願到中國投資，中共以為是在懲治台獨頑固份子，但其實是在懲罰中國自己的經濟市場，讓更多中國人受害。

    沈伯洋分析，中國今日的舉動是在釋放「我已經在查你的人際網路、在盯你了」的訊號，進而威嚇主張中國人不能當立委的論述。他預告，中國接續就會再丟與劉世芳部長相關的假消息，像是假對話、假公文等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播