中共為李貞秀劍指劉世芳！沈伯洋：懲治台獨反害慘中國經濟

民進黨立委沈伯洋說，中共查處內政部長劉世芳外甥，一定是因為民眾黨中配立委李貞秀的事情，來威嚇主張中國人不能當立委的論述，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。（資料照）

親中港媒今（27）日報導指控，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即附和，正在依法依規查處，更稱絕不允許支持台獨的人，一邊在中國賺錢。去年甫遭中共發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋說，中共此舉一定是因為民眾黨中配立委李貞秀的事情，來威嚇主張中國人不能當立委的論述，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。

沈伯洋接受本報訪問時直言，中共此舉一定是因為李貞秀的事情，不會有其他原因，國台辦就是想藉此來威脅劉世芳，中國透過此舉轉移話題，企圖讓中國人擔任我國立委，來操作輿論；再者，中共操作的手段都相當詭異，都習慣調查「跟你有關的人，有沒有在中國投資」，但最後受害的都是中國本身。

「現在已經沒什麼外資想去中國投資了，中共仍繼續做這種操作！」沈伯洋表示，中共此舉會讓更多人不願到中國投資，中共以為是在懲治台獨頑固份子，但其實是在懲罰中國自己的經濟市場，讓更多中國人受害。

沈伯洋分析，中國今日的舉動是在釋放「我已經在查你的人際網路、在盯你了」的訊號，進而威嚇主張中國人不能當立委的論述。他預告，中國接續就會再丟與劉世芳部長相關的假消息，像是假對話、假公文等。

