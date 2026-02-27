中國要查劉世芳外甥「賺紅錢」 民進黨：典型跨國鎮壓

內政部長劉世芳。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即表示，正依法依規查處相關問題。對此，民進黨批評，相關事件是典型的跨國鎮壓，將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。

「大公文匯報」今以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資江西、廣東、雲南等地三家公司。

國台辦隨即發出新聞稿回應表示，正在依法依規查處相關問題，更稱絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。

對此，民進黨中國部透過臉書表示，相關事件是典型的跨國鎮壓，中國部要予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。

中國部指出，「大公報」就是中國在香港的宣傳打手，長期配合執行這類侵害人權的行為，完全違反媒體公正報導、捍衛人權的基本職責。

