酸肉體經營檢調被判刑！馬郁雯爆小草到法庭變「草仔跪」

前記者馬郁雯報導柯文哲案件，自稱經營檢調線7年，卻遭范姓與吳姓網友酸她陪睡換新聞，台南地院依誹謗罪判2網友拘役。馬郁雯表示，任何敢用言語性羞辱她的人，她都會一個個找出來告。她還爆，一堆「草」躲在鍵盤後方，一到法庭就急忙認罪，背後身分人父、老闆都有，但無論身分為何，鍵盤俠背後都只是一個又一個的「草仔跪」。

馬郁雯今日在臉書發文表示，民眾黨真的是很神奇的組合，彷彿人世間的律法民眾黨都不用遵守，柯文哲不用、黃國昌不用、李貞秀不用，民眾黨的支持者也不用，可惜法律不是民眾黨說的算，是法官說的算。

馬郁雯表示：「任何敢用言語性羞辱我的人，我一定會一個一個找出來、一個一個告，你們就一個一個背上官司、案底，為自己的言行付出代價。」她也透露，這些「草」躲在鍵盤後方，留下不堪入目的留言，一到了法庭上急忙認罪，當中有人身為人父、也有女兒，甚至開店當老闆，但不論他的身分是什麼，鍵盤俠的背後都只是一個又一個的「草仔跪」。

2024年9月，馬郁雯在臉書粉絲專頁發布貼文，提及掌握柯文哲遭扣隨身碟中，含記載神祕帳冊的電子試算表檔案。范姓男子隨後留言「1500？1S？」。院檢認定，此舉明確影射馬郁雯以1500元為對價從事性交易；同日，馬郁雯發布另一篇探討金流貼文，網友留言詢問她如何經營檢調這條線長達7年？吳姓男子見狀隨即標註網友並回覆「肉體」二字，馬郁雯發現後隨即報案。院檢認定，吳姓男子明確影射馬郁雯以提供性服務取得新聞素材。

