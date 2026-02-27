中共要查劉世芳！李柏毅批在野視若無睹 黃捷轟：中國毫無法治

內政部長劉世芳。（資料照）

親中港媒今（27）日報導指控，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利、且為她提供政治獻金，中國國台辦隨即附和，正在依法依規查處，更稱決不允許支持台獨的人，一邊在中國賺錢，一邊做吃飯砸鍋的事。對此，民進黨立委李柏毅直言，比起擔心中共的政治恐嚇，更遺憾在野黨對於中共這種明確的挑釁視若無睹，甚至對立法院的威脅也都怪罪被害人如立委沈伯洋，恐怕會讓友邦與社會更加不信任在野黨。

李柏毅指出，對於我國行政官員依法行政而採取政治恐嚇，是中共長久以來的手段，從2021年時任行政院長蘇貞昌、時任立法院長游錫堃，到近年民進黨立委沈伯洋、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等，都只是因為做好份內的事而被列為「台獨頑固份子」，這已經從恐嚇變得有點像「授勳」了，因為這些被列入名單的，都是因為份內的事做得好才被盯上。

民進黨立委黃捷表示，這是中國典型以商逼政的惡劣行徑，更企圖對台灣的行政官員製造寒蟬效應。突顯出中國毫無法治可言，更證明了在中國投資環境的政治風險，台灣人民不會屈服於中國的政治壓力之下，只會對中國更加反感。

