為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爆李貞秀來找他「1動作」有異 王義川：中共訓練出來的

    2026/02/27 16:37 即時新聞／綜合報導
    立委王義川指出，李貞秀在立院「對著媒體舉牌」讓媒體拍照，顯然是「有經過訓練的」、「角度很厲害」。（資料照）

    立委王義川指出，李貞秀在立院「對著媒體舉牌」讓媒體拍照，顯然是「有經過訓練的」、「角度很厲害」。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立委王義川指出，李貞秀在立院「對著媒體舉牌」讓媒體拍照，顯然是「有經過訓練的」、「角度很厲害」。王義川還爆料，李貞秀那天跑來跟他握手，邊講話竟「一邊看著鏡頭」讓媒體拍照。王義川強調，李貞秀是很厲害的人，就是中共訓練出來的。

    立委王義川近日在政論節目中推測，下個月3日卓榮泰到立院報告台美關稅接受質詢時，民眾黨一定會推派李貞秀出來質詢。而王義川直言，李貞秀是「被訓練過的」，他指出，李貞秀在立院高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議時，是刻意面對媒體鏡頭。

    王義川解釋，立法院老記者都知道，立委面對立法院長韓國瑜，或亮牌給他看時，記者是拍不到的，立委要給媒體看的話，要往右後方舉牌，大部分的攝影機都在那邊，而李貞秀就是特意轉向讓媒體拍攝，「她很厲害」。

    王義川還爆料，那天李貞秀來和他握手，要告訴他自己沒有國籍問題，而現在身分是立法委員，「她講這句話的時候做甚麼動作？她看著鏡頭耶！」王義川說，李講話時不是看著他，而是面對鏡頭，「因為她要讓媒體拍她跟我握手」。

    王義川表示，握完手後，後面有一段時間大家輪流質詢，結果李貞秀居然還換了一套衣服。王義川指出：「她訓練過的，她面對媒體是訓練過的。」王義川強調，李貞秀是很厲害的人，就是中共訓練出來的。而卓榮泰已經宣布不會給她資料，下週就會見真章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播