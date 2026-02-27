爆李貞秀來找他「1動作」有異 王義川：中共訓練出來的

立委王義川指出，李貞秀在立院「對著媒體舉牌」讓媒體拍照，顯然是「有經過訓練的」、「角度很厲害」。（資料照）

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，立委王義川指出，李貞秀在立院「對著媒體舉牌」讓媒體拍照，顯然是「有經過訓練的」、「角度很厲害」。王義川還爆料，李貞秀那天跑來跟他握手，邊講話竟「一邊看著鏡頭」讓媒體拍照。王義川強調，李貞秀是很厲害的人，就是中共訓練出來的。

立委王義川近日在政論節目中推測，下個月3日卓榮泰到立院報告台美關稅接受質詢時，民眾黨一定會推派李貞秀出來質詢。而王義川直言，李貞秀是「被訓練過的」，他指出，李貞秀在立院高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議時，是刻意面對媒體鏡頭。

請繼續往下閱讀...

王義川解釋，立法院老記者都知道，立委面對立法院長韓國瑜，或亮牌給他看時，記者是拍不到的，立委要給媒體看的話，要往右後方舉牌，大部分的攝影機都在那邊，而李貞秀就是特意轉向讓媒體拍攝，「她很厲害」。

王義川還爆料，那天李貞秀來和他握手，要告訴他自己沒有國籍問題，而現在身分是立法委員，「她講這句話的時候做甚麼動作？她看著鏡頭耶！」王義川說，李講話時不是看著他，而是面對鏡頭，「因為她要讓媒體拍她跟我握手」。

王義川表示，握完手後，後面有一段時間大家輪流質詢，結果李貞秀居然還換了一套衣服。王義川指出：「她訓練過的，她面對媒體是訓練過的。」王義川強調，李貞秀是很厲害的人，就是中共訓練出來的。而卓榮泰已經宣布不會給她資料，下週就會見真章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法